La cantante Melina León reveló hoy que la dieron de alta del Bayamón Medical Center tras ser intervenida de forma repentina repentina, y podrá gozar el Día de Reyes junto a su familia.

La merenguera compartió el anuncio en su cuenta de Facebook, donde posó junto al personal médico que la asistió por una lesión que sufrió en su mano izquierda luego de una caida.

"En fin, viviendo en agradecimiento hoy y siempre. Seguimos adelante porque nada quita mi fe, es más, esto me fortalece y me hace aún más fuerte", escribió la intérprete de “Mujeres liberadas”.

Yamilette Aponte Yunqué, nombre de pila de la voz de “Baño de luna”, compartió la buena noticia a cuatro días de revelar que acudió a la facilidad médica de emergencia para ser operada por algo que, al principio, le parecía “una cosa boba”.

“El sábado pasado [27 de diciembre] estábamos subiendo las escaleras de un lugar para ir a comer, había un escaloncito medio... por encima de lo normal, me tropiezo y, cuando caigo, caigo de rodillas, y caigo con la mano, que toco al piso, y no me doy cuenta que me di en la mano porque el dolor fuerte fue en la rodilla”, narró la boricua en un video que subió el pasado viernes en sus redes sociales.

La cantante manifestó que, a pesar de empezar a sentir dolor en la mano, ignoró el mismo paraa cumplir con un compromiso musical en una fiesta de Despedida de Año en Mayagüez. Pero la situación se complicó, asegurando que sentía un “dolor horrible” mientras cantaba, por lo que acudió a sala de emergencias.

“Al transcurso de los días, empezó a ponerse peor, y en vez de haber ido al hospital, a sala de emergencias, pues no fui pensando que era una cosa boba, y esa cosa boba resultó hasta esta cosa que llegué”, sostuvo, al tiempo que exhortó al público que si “se da un cantasito y usted piensa que no es nada, siempre váyase a chequear”.

“En el chequeo me encontraron la azúcar alta y me están verificando a ver si tengo diabetes o prediabetes. Todas las cosas pasan por algo y así uno se entera de otras cosas que uno pueda tener”, destacó.