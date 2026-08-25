El creador de contenido Perez Hilton permanece hospitalizado tras la crisis sufrida durante una transmisión en vivo. Su familia asegura que está lúcido, pero advierte que su recuperación será un proceso largo.

12 Fotos Mucho antes de que existiera la era de los influencers, Perez Hilton ya había construido una enorme influencia en el mundo del entretenimiento en internet.

El bloguero y personalidad de internet cuyo nombre real es Mario Armando Lavandeira Jr., continúa recuperándose en un hospital luego de la grave crisis de salud mental que sufrió a principios de agosto durante una transmisión en vivo por TikTok.

La actualización fue ofrecida por su cuñado, Tom, durante The Perez Hilton Podcast, donde explicó que el también comentarista de espectáculos ya superó la etapa más crítica de sus lesiones físicas y ahora comenzará un tratamiento enfocado en su salud mental.

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Según relató Tom, Hilton permaneció hospitalizado hasta hace pocos días recibiendo atención por las heridas sufridas durante el incidente, entre ellas fracturas óseas, laceraciones y lesiones provocadas por varias caídas. Los médicos también continúan vigilando las secuelas de la sepsis que padeció meses atrás.

Aunque durante su hospitalización ha sido evaluado regularmente por psiquiatras, su familia explicó que el verdadero proceso para comprender qué provocó la crisis apenas comienza.

“Ahora estamos pasando a la parte de la salud mental”, explicó Tom, quien añadió que aún no existe un diagnóstico oficial sobre la causa del episodio.

De acuerdo con su cuñado, Perez Hilton se encuentra lúcido y consciente, aunque la familia reconoce que todavía no puede establecer un calendario para su recuperación completa. También descartó confirmar las teorías que circulan en redes sociales sobre una posible psicosis relacionada con la sepsis, al señalar que ningún médico ha emitido ese diagnóstico.

Sus hijos permanecen bajo custodia de su madre

Mientras continúa el tratamiento, la madre del bloguero, Teresita Lavandeira, mantiene la custodia temporal de sus tres hijos: Mario, Mia y Mayte. Un tribunal autorizó además que Hilton pueda visitarlos únicamente bajo supervisión y después de recibir autorización psiquiátrica.

La familia ha pedido respeto a su privacidad y asegura que su prioridad sigue siendo el bienestar de Perez Hilton y la protección de los menores durante este proceso.

Si tú o alguien que conoces está atravesando una crisis de salud mental o tiene pensamientos de hacerse daño, buscar ayuda inmediata puede marcar la diferencia. En Estados Unidos y Puerto Rico puedes llamar o enviar un mensaje al 988, disponible las 24 horas, para recibir apoyo confidencial.