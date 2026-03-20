¡La familia se extiende!

El creador de contenido Daniel El Travieso reveló a sus seguidores que prontó se convertirá en papá junto a su esposa, la empresaria Karen Barrera, en una publicación en Instagram que se volvió viral.

El puertorriqueño y la mexicana compartieron la buena noticia en un tierno carrusel de fotos, donde ambos aparecen abrazados, vestidos de blanco en la orilla de una playa, con las imágenes del sonograma de su futuro bebé.

“Eres nuestro sueño hecho realidad🤍“, escribió Barrera en la publicación que ha agrupado más de 400,000 ”likes".

Varios creadores de contenido celebraron la noticia de la pareja, algunos hasta asegurando que su “bebé arcoiris” viene pronto.

“🌈Seran una familia hermosa, felicidades❤️❤️❤️❤️“, escribió la creadora de contenido Larissa Dones, mejor conocida como Lara Poppins.