El locutor y actor Danilo Beauchamp pospuso las presentaciones de “Trapos sucios” que tenía programadas este fin de semana en Orlando y Tampa, Florida, tras arrojar positivo al COVID-19 en una prueba de antígenos.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, Beauchamp aseguró que tiene las tres dosis de la vacuna contra el COVID-19, pero ha experimentado algunos síntomas de la enfermedad.

“No es fácil. Yo tengo tres vacunas y no me siento bien. Así que imagínense si no tuviera las tres vacunas… Mi consejo es que se vacunen y que no se crean que son inmortales. Las personas que se ponen una vacuna se creen que están exentos, los que se ponen dos se creen que son inmortales y los que se ponen tres se creen que son bestias. Como yo, que fui una bestia este fin de semana y con tres vacunas como quiera me fui a janguear y hoy en día tengo COVID. Así que cuídense, deséenme suerte que en verdad esto jode y espero verlos pronto”, expresó.