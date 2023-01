Danilo Carrera se ha convertido en uno de los rostros favoritos de la televisión, su físico ha encantado a sus miles de fans, pero sobre todo le ha ayudado a consolidar su carrera gracias a los protagónicos que ha obtenido en diferentes proyectos como: “Hijas de la luna”, “Vencer el miedo”, “Quererlo todo” y “Contigo Sí”.

Sin embargo, el ecuatoriano también reconoció que su atractivo se llegó a convertirse en un arma de doble filo, pues mientras las puertas de diferentes producciones se le iban abriendo, su creedibilidad con el público disminuía, a tal punto que llegó a sentirse discriminado.

" Yo no tendría la carrera que tengo, si no me viera como veo. (Pero) Al comienzo la gente te juzga: ‘solo es una cara bonita’”, dijo en un encuentro con los medios que fue retomado por el programa “Hoy”.

Carrerra explicó que llegó a ser catalogado como un galán más de los que salen en la pantalla, por lo que tuvo que esforzarse el doble para demostrarle a los televidentes que también tiene talento y sobre todo que pudieran reconocérselo.

“Después, cuando empiezas a actuar bien y a tener éxito dicen: ‘¡Ah!, puede actuar’. Después, cuando escribes dicen: ‘¡Ah!, tiene talento, creatividad’”, agregó.

A pesar de su experiencia, está convencido de que en esta industria, las mujeres están mucho más expuestas a este tipo de situaciones: “Sí pasa mucho, yo creo que los hombres tenemos más ventaja en eso, creo que incluso a las mujeres les pasa más todavía”.

¿Se retira definitivamente de las telenovelas?

A pesar del éxito que ha logrado conseguir en poco más de 10 años de trayectoria, Danilo recientemente anunció sus intenciones de abandonar México y su carrera para estar más cerca de su familia, por lo que no planeaba hacer más telenovelas.

Pero, al parecer, ya estaría cambiando de opinión, y es que a petición de sus fans y sus seres queridos está reconsiderando su decisión: “Cuando vi todo lo que la gente me escribió de ‘no te puedes retirar’, sí siento una responsabilidad, y ya mi abuelita me dijo ‘¿cómo que vas a dejar las novelas?’”, expresó.

Danilo está a punto de estrenar “‘El amor invencible”, junto a Angelique Boyer y auqnue reconoció que después de finalizar grabaciones, se mudará de país y tomará un merecido descanso, ya no está tan seguro de que sea algo definitivo: “Puede ser que ya no sea mucho tiempo (su ausencia), no lo sé. Lo que sí sé es que terminando esta novela me voy a Miami”, concluyó.