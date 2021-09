Todo parecía que estaba bien entre la ex Miss Universe Puerto Rico, Danna Hernández, y su novio, el cantante Jen Canela, pero la relación llegó a su fin.

Así lo expresó en su cuenta de Instagram la modelo, quien tan reciente como a principios de esta semana había publicado un vídeo con el artista compartiendo en el cumpleaños de Viviana Ortiz.

“No fue perfecto, pero fue real. Las relaciones que tenemos en nuestra vida impactan significativamente quienes somos y en que nos convertimos. Nos refleja directamente lo que somos, lo que rechazamos y lo que necesita atención dentro de nosotros. Nuestras relaciones son la oportunidad más grande para analizarnos y mirar hacia adentro, son una oportunidad para aprender y expandir nuestros horizontes. Luego de tres años y cuatro meses Jen y yo continuamos nuestros caminos por separados. Aunque no es fácil compartir este tipo de situación porque es una situación personal, íntima y vulnerable… está no será la excepción donde me enfoco en lo positivo de cada experiencia. Me guardo los momentos llenos de mágia, las risas, los llantos y todas las lecciones aprendidas. Siempre le desearé a Jen lo mejor y todo el éxito del mundo en todas las cosas que se proponga. Muchas gracias a todas las personas que siempre nos demostraron sus cariños y apoyo. Gracias, gracias, gracias”, escribió Danna en la mencionada red social junto con un emotivo vídeo de instancias felices que compartieron durante la relación.

No es la primera vez que la pareja toma rumbos distintos. En verano del 2020, anunciaron que se habían separado, pero en mayo de este año revelaron que estaban otra vez juntos.