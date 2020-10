View this post on Instagram

De las sorpresas más bonitas que me han regaldo en mí vida ❤️ Ayer cuando me levanté habían alrededor de 800 rosas en toda la casa y fue un momento demasiado mágico. Cada vez que paso por su lado me tiro fotos 😂 AMO demasiado! No puedo explicarlo. My heart is so full ❤️ these are the lil moments i’ll treasure forever. Thank you. 🥰 Gracias a todos los que me enviaron sus buenos deseos y felicitaciones 🥰poco a poco voy respondiendo.