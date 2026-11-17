Una disputa sobre la venta de los perfumes de David Beckham ha dejado un mal sabor de boca al astro del fútbol convertido en ícono de la moda.

La empresa comercial de Beckham está demandando a una compañía de productos de belleza después de que, supuestamente, se encontraran sus fragancias “de lujo” a la venta en tiendas de descuento y en el cajón de ofertas de una gasolinera.

DB Ventures ha presentado una demanda ante la Corte Suprema de Nueva York contra el grupo alemán de productos de belleza Coty, que fabrica y distribuye una gama de fragancias y productos de aseo personal de la marca Beckham. Entre ellos se incluyen las líneas Classic e Instinct, así como las aguas de tocador Intimately y Exquisite Leather.

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En la demanda se sostiene que la “marca global de renombre mundial de Beckham es sinónimo de excelencia y refinamiento” y que “los productos de David Beckham son un símbolo del lujo cotidiano”.

“Imagínate, entonces, la sorpresa y la consternación que sintió DB Ventures al descubrir que los productos de David Beckham se estaban vendiendo en una gasolinera”, dice el documento legal. “¿Cómo pudo haber pasado esto? Por desesperación y codicia”.

Los abogados de DB Ventures alegan que los productos de la marca Beckham “terminaron en la sección de ofertas de una estación de servicio” y en la cadena británica de tiendas de bajo costo Poundland, “lo que permitió que el producto se vendiera a precios de tienda de un dólar y asoció la marca David Beckham con productos baratos y en oferta”.

DB Ventures reclama una indemnización de al menos 41 millones de dólares por incumplimiento de su contrato de licencia.

Coty ha solicitado a un juez que desestime la demanda, presentada en abril. La empresa sostiene que los tribunales de Nueva York no tienen jurisdicción en el caso y afirma que DB Ventures está utilizando la demanda para “fabricar su salida anticipada” del acuerdo de licencia y ceder los contratos de Beckham a otra empresa, Interparfums.

La empresa declaró el martes a The Associated Press que “Coty refuta enérgicamente las acusaciones y ha solicitado al tribunal que las desestime. Dado que se trata de un asunto legal en curso, no haremos más comentarios al respecto”.

La empresa matriz de DB Ventures, Authentic Brands —una empresa estadounidense dedicada al entretenimiento y al estilo de vida—, se negó a hacer comentarios.

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Beckham, quien jugó en varios clubes, entre ellos el Manchester United y el Real Madrid, y fue capitán de la selección masculina de Inglaterra, aprovechó su éxito en el campo para forjarse una lucrativa carrera empresarial que incluye ser copropietario del equipo de fútbol Inter Miami. El año pasado, el rey Carlos III lo nombró caballero, con lo que pasó a ser Sir David.

Además, ha tenido una imagen pública muy destacada como modelo de moda, protagonista de la película “Bend It Like Beckham” y esposo de Victoria “Posh Spice” Beckham, exintegrante de las Spice Girls y ahora diseñadora de moda. La pareja tiene cuatro hijos.

La lista de personas más ricas de *The Sunday Times*, publicada a principios de este año, estimó la fortuna de los Beckham en casi 1.2 mil millones de libras (1.58 mil millones de dólares).