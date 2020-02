View this post on Instagram

Último Tratamiento #18 Que año tan lleno de emociones, incertidumbres, fatigas, dolores intensos que no me han dejado descansar y muchas veces hasta dormir, subida de peso, nauseas a diario, y hasta todo me sabe a metal... pero un año lleno de aprendizaje... Que lección de experiencia tan fuerte para mi. Hoy es un Gran Dia para mi y para mi familia! Orando y 🙏🏻Suplicando ahora de rodillas para q en Marzo cuando tenga todos mis exámenes (MRI, Citi, Pet) salga TODO NEGATIVO Gente! Más q nunca no me suelten... 🙏🏻 la oración llega no importa desde cuan lejos venga! Dios tiene el control & Dios es Bueno Siempre! 🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊🕊 Gracias a todos mi seguidores por tanto amor y cariño y oraciones que siempre hacen por mi Salud y la de mis hijos... Por #Siempre #Agradecida 🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍 . 👱🏻A mi madre #LELA la guerrera más fuerte que conozco, mami sin ti yo no puedo... me has dado no solo tu ayuda para poder trabajar pero te has dedicado a seguir impulsándome en la vida cuando me ves que decaigo... Gracias por NUNCA soltarme y por inyectarme de tu gran FE para seguir adelante... Te AMO LELA, con toda mi alma! . 👨🏻👨🏻‍🦱A mis hermanos, RICKY & JOWIE que llegaron de sorpresa desde PR y Arizona para estar conmigo este día... . 🤵🏻👩🏽‍💼A mis grandes amigos de la Vida mi abogado @yldefonsolopez y @mariamendezmeme q viajaron tmbn desde PR para estar conmigo aquí en Los Angeles. . 👸🏻🧝🏼‍♀️Mis amiguitas del chilingui @realizzz @joyce_giraud 💕💕💕 como las amo!!! Siempre subiendo las cuestas conmigo. . 👨🏻‍🎨A mi @paulanthonylove es que eres un AMOR Gracias por la luz y La Paz q siempre me das... Te Amo! . 👩🏻‍💻Y mi GRAN AMIGA, confidente, consejera, manager y hermana de Vida @jenniferjnieman ✨Que gran curva nos han tirado... pero Dios solo le da las batallas a sus más fuertes soldados... Hoy soy la #Guerrera que sigue luchando! #💃🏻 #CancerSucks #iGotThis #Stronger #StandingStrong #MelaNoMas . 👕 @barriocultural "Gracias" 🇵🇷🇵🇭 Gracias por todas sus oraciones Salamat sa iyong mga panalangin