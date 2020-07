No importa si estás flaca o gordita, lo que importa es amarte y aceptarte tal cual eres.

Este es el mensaje que Dayanara Torres quiere compartir al mundo, y lo hizo a través de una foto que publicó en su cuenta de Instagram.

Posando luciendo un traje de baño de una pieza, al lado de la piscina de su casa en Los Ángeles, la exMiss Universo boricua publicó: “My curves, my extra pounds, my curly hair, my scars... Amándome con todo. Mis curvas, mis libras de más, mi pelo rizo, mis cicatrices... #Grateful #GratefulHeart #CancerSucks #Guerrera #Scars #ScarsToYourBeautiful #itsAllGood #Love #LoveYourself #HealthyLiving #StayInTheShade #SPF #EmpoweringWomen”.

En su pierna derecha se aprecia la cicatriz luego de la operación que le hicieron tras un diagnóstico de cáncer de piel.

El pasado viernes, Torres compartió en esta red social un vídeo de cuando fue coronada Miss Puerto Rico 1993.