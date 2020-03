La ex Miss Universe Dayanara Torres compartió a través de sus redes sociales un emotivo vídeo y mensaje en el que agradeció a su mamá, Lucy Delgado, por todo el esfuerzo realizado durante los últimos meses en los que tuvo que batallar contra el cáncer de piel que le fue descubierto el año pasado.

Contó la jueza de Mira quién baila (Univision) que “Lela”, como cariñosamente le dice a su progenitora, fue su “ángel en la tierra” durante el pasado año, pero en especial, las últimas semanas, en las que se mudó con ella a Los Ángeles.

La semana pasada, Torres culminó el tratamiento contra el cáncer de piel que le fue diagnosticado el año pasado.

A continuación, lee el mensaje que le dedicó la exreina de belleza a su mamá:

"Mi ángel en esta tierra...

Mi Reina Madre... LELA sin ti, sin tu apoyo, sin tu ayuda jamás hubiese llegado hasta aquí.

Gracias por darme tanta fuerza y tanta Fe para seguir adelante. Sin TÍ yo no puedo mami... no hubiese podido hacer #MiraQuienBaila o seguir trabajando en tantas cosas que me abrió las puertas...

Gracias por dejarlo todo y mudarte conmigo a LA para encargarte de los nenes mientras tuviera que viajar de Viernes a Lunes. Solo sabiendo que estaban contigo sabía que podía cerrar mis ojos y descansar sabiendo que estarían perfectamente cuidados.

Gracias por ser mi ángel en la tierra, por llevarme de tu mano y no soltarme nunca, por sacarme de la cama aunque no quisiera, para mis tratamientos e inculcarme con tu vida que no existe otra opción más que seguir adelante pq tengo hijos y dependen de mí.

Gracias pq a pesar de recibir un diamante que te trajo la Paz mental para mi futuro (pq se que te preocupas por mi) ese diamante brilló justo lo que tenía que brillar💍... y hoy sólo le doy las Gracias por llegar y salir de mi vida en el tiempo perfecto...

Hoy Mami, podemos descansar, de tanto dolor, de tanto cantazo 🥊 recibido porque hoy me hace más fuerte de lo que nadie se esperó...

El cáncer nunca supo la GUERRERA con la que se enfrentaría, ni sabía que conmigo traía un gran ejército encabezado con una #ReinaMadre que jamás se rinde y saca más fuerzas de donde no las hay... esa es mi MADRE esa es mi fuerza.

Mi Madre no crió a ninguna Pend#@#%!!!

Now you take that..: #cancer