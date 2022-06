En una conversación algo informal, la ex Miss Universe1993, Dayanara Torres habló sobre el retoque estético que se ha hecho y del que se siente algo incómodo.

Durante la plática en “La silla con Jomari”, la exreina puertorriqueña al asesor de imagen que se trata de sus labios. De hecho confesó que no le gusta esa parte de su cuerpo y en varias ocasiones tomó la decisión de que vieran más grande por lo que acudió a que le aplicaran “filler”.

“Cuando yo me he puesto, que lo he hecho dos veces en mi vida, se ve así (boquita de pato), y eso a mí no me gusta”, reveló.

“Se nota (de que se inyectó filler), estoy consciente. No me siento tranquila”, agregó.

Por otra parte confesó sentorse emocionada de su desnudo como parte de la campaña “Get Naked”, que tiene como objetivo educar y evitar sobre el cáncer en la piel.

La también actriz se ha mostrado tal cual como es, y es que tiene cicatrices que la han marcado tal como lo es la enfermedad que tuvo hace unos años atrás. Fue a mediados del año 2019 cuando ella dio a conocer que estaba pasando por esta situación, y que además ya había sido intervenida quirúrgicamente por segunda ocasión.

En febrero de 2019, Torres reveló que padecía de cancer de la piel.

“Les cuento la triste noticia de que tengo cáncer en la piel, melanoma... por un área y un lunar que apareció y no le presté atención”, dijo en ese entonces.

Un año después compartió la feliz noticia de que estaba libre de cáncer.

“Me siento bendecida, me siento agradecida con todos ustedes por sus oraciones porque nunca me soltaron, por hacerme parte de su familia y de sus rezos día a día, sus mensajes hermosos que me levantaban el ánimo. Sepan que las oraciones llegan. Es importante seguir rezando, no perdamos la fe, sigamos adelante, vamos a salir de todo esto”, indicó felizmente en marzo de 2020.