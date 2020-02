View this post on Instagram

#AboutLastNight Mi hermano Ricky voló desde #PuertoRico hasta #LosAngeles y luego mi hermano mayor Jowie viajo desde Arizona de sorpresa para estar conmigo hoy... que es un día muy importante para mi... #ItsAnewDay #CancerSucks #Guerrera #iGotThis #BeBrave 🦋🙏🏻🦋🙏🏻🦋🙏🏻🦋🙏🏻🦋🙏🏻🦋🙏🏻🦋🙏🏻