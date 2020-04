View this post on Instagram

Pie de Melocotón! 🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑 1 pie crust 1 1/2 Queso Crema 1 lata de Melocotones o Cóctel de Frutas 1 bolsa de Marshmallows . ✨ En la licuadora vas poniendo los ingredientes poco a poco y con paciencia, usando un poco del liquido que trae el melocotón. ✨ Cuando este todo mezclado, pones una capa de mezcla, luego melocotones en lasca y lo cubren con más mezcla y otras lascas de melocotón. Lo cierran con la tapa que trae el pie crust y lo meten a la nevera... en hora y media ya está listo!🎂 . 🎉🎉🎉 ZOOM-PRISE 🎉🎉🎉 Happy Bday @realizzz Felicidades Flaca👸🏼 La mejor del Mundo Mundial... 💕Espero que aunque desde nuestras casas hayas sentido todo nuestro cariño y lo mucho que te amamos💕 👸🏼 @realizzz @jinny_torres @jenniferjnieman @karlamonroig @joyce_giraud @paulanthonylove @yamilurena