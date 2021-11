La felicidad que vive actualmente Dayanara Torres habló por ella. No se le había terminado de preguntar sobre cómo anda en el plano amoroso, luego de conocer los detalles de su nueva línea de productos para el hogar, entre otros temas profesionales y personales, cuando de inmediato respondió: “Estoy más que feliz”.

Abrió ampliamente sus ojazos y continuó.

“Hay alguien, de hecho, que llega ya mismo. Hay alguien”, dijo mientras miraba hacia ambos lados a ver si lo divisaba desde la terraza en el hotel Aloft, en Distrito TMobile, donde esta mañana presentó la línea de artículos para el hogar, Dayanara Collection, disponibles en las tiendas Me Salvé.

- ¿Es puertorriqueño?

- No, latino sí.

- ¿Pertenece al ambiente artístico?

- No, es (destacado) detrás de las cámaras...

- Y estás feliz...

- Bien feliz.

- ¿Qué ha sido distinto ahora?

- Yo creo, ay Dios mío, estoy hablando mucho de esto. Bueno, te puedo decir, una cosita, primera vez que me ven a mí, entiendes, no de cortar alas ni nada de eso.

El enamoramiento es evidente. Habló con soltura e ilusión. Igualmente compartió expresiones sobre la nueva etapa que vive en la relación con sus hijos, Cristian (20) y Ryan (18), quienes “ya se fueron” para encaminar sus estudios universitarios.

“Me quedé sola y cuando dicen que ese proceso es fuerte, lo viví, porque siempre fui mamá. Entonces, de repente eso ya no está y qué hago, pero los tengo que dejar ir, crecer, volar, para eso es todo el crecimiento y criarlos bien y que tomen decisiones correctas, pero sí, ya se me fueron”, afirmó con cierta nostalgia.

Los describió como “bien chulitos” ambos. “Cristian, por ejemplo, el otro día que le dije, ya voy para Puerto Rico, porque va a salir la línea, me dijo, ‘I’m so proud of you’, él a mí, y de verdad, maduran, creo que más rápido, porque mientras iban creciendo los protegía un poquito, demasiado, pero poco a poco cuando ellos salen, ver cómo son conmigo, siempre pendientes. El chiquito mío, si me levanto y alguien se me acerca, él sale de donde está y ‘qué pasó', bien chulitos”.

La jueza de “Mira quién baila” (Univision) -competencia a la que regresará en el otoño del 2022- dijo estar bien de salud tras recuperarse del cáncer en la piel que le fue diagnosticado al final del 2018. “Sigo yendo cada tres meses a que me chequeen, solo para ver que nada ser aparece por ahí, que no está bienvenido y gracias a Dios bien”.

A la par con el lanzamiento de los productos para el hogar, Miss Universe 1993 trabaja en su segundo libro, uno más biográfico que el primero, “Casada conmigo”, en el que narraba cómo sobrellevó el proceso del divorcio del cantante Marc Anthony teniendo a los hijos pequeños, entre otras vivencias.

“Este va a ser más una biografía, desde que todo empezó. Las historias que nadie conoce, las historias que mis hermanos y yo pasamos. Mucha gente que no conoce no sabe que somos del campo, sin lujos para nada, sin puertas, en el baño había una cortina; todos esos detalles que creo que cualquiera que lo lea, puede decir, ‘esta persona, mira a dónde ha llegado’. Pienso que ese va a ser el libro más completo”, adelantó. La publicación espera tenerla completada en menos de un año.

Decorar es otra de sus pasiones

Familiares y amistades de Dayanara Torres conocen de primera mano su pasión por la decoración, pues según confesó esta mañana, por años les ha decorado las casas y cuartos a su mamá, hermana, sobrinos y amigas.

“Las personas que me siguen saben que me encanta la decoración. Si no encuentro lo que quiero, lo creo con madera, con lo que sea, es algo que me llena, que he hecho por muchos, muchos años. Le decoro las casas a mis amigas, a mi familia, me encanta todo esto y siempre fue un sueño el día que pudiera tener una línea con mis cosas y cuando se me acerca Me Salvé, porque vieron las cosas que estaba haciendo, dije, ‘esto es un match perfecto para mí'”, expresó en conferencia de prensa.

La colección de artículos, además de tener una variedad de acentos decorativos para hacer cada espacio del hogar uno más acogedor, tiene un énfasis particular en la organización. “Si van a mi cuarto, mi clóset es todo organizado por color, un poco loco, pero así me gusta, y si estás buscando un día una camisa negra, vas directo a donde está lo negro, y pienso que simplifica la vida”.

Hay variedad de canastas en fibras naturales, metal y otros materiales para facilitar el orden en las distintas áreas del hogar, como sala, cocina, baño y cuarto.

La línea comprende cojines, mantas, canastas, mesas de área, tiestos, juegos de ropa de cama, carritos movibles y próximamente incluirá muebles de patio. Las piezas se renovarán por temporadas.