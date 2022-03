Tras años viviendo en la capital californiana, Dayanara Torres da un salto al este de Estados Unidos para iniciar una nueva etapa, en nueva casa, según compartió en la red Instagram.

La jueza de la competencia “Mira quién baila”, de la cadena Univisión, experimentó hace poco tiempo el llamado “nido vacío” ante la separación de sus hijos Cristian y Ryan por motivos de estudio, razón por la que se quedó sola.

Su hermana y demás familia, así como sus compromisos de trabajo están situados en la ciudad de Miami, en Florida, por lo que es una movida bien pensada para ella.

“Hola, Florida. Nuevo año, nuevo lugar... ¡Es un nuevo día! Decorando mi nuevo hogar”, compartió esta mañana junto con un vídeo en el que se muestra sacando detalles de decoración de su propia línea de artículos.

“Me quedé sola y cuando dicen que ese proceso es fuerte, lo viví, porque siempre fui mamá. Entonces, de repente eso ya no está y qué hago, pero los tengo que dejar ir, crecer, volar, para eso es todo el crecimiento y criarlos bien y que tomen decisiones correctas, pero sí, ya se me fueron”, compartió la exMiss Universo en noviembre del año pasado, justamente cuando presentaba en Isla la colección Dayanara, disponible en Me Salvé.

El amor también la rondaba desde entonces y aunque ha sido muy reservada sobre su nueva relación, probablemente haya sido un motivo más para mudarse. A este diario solo reveló que su nuevo amor es latino, no puertorriqueño, y tampoco es parte del mundo artístico.