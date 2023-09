Luego de una semana de dar a conocer que su relación de dos años y medio llegó a su fin, Dayanara Torres ofreció detalles de la ruptura con el productor brasileño Marcelo Gama y manifestó que se encuentra “feliz y trabajando”.

Las declaraciones de la Miss Universe 1993 se dieron ayer, viernes, en el programa de farándula “El gordo y la flaca” durante una tertulia que tuvo con la copresentadora Lili Estefan, donde expresó sus sentimientos tras dar a conocer la ruptura sentimental por un “story” de Instagram.

“Estoy bien. Yo soy una persona bendecida. Yo soy una persona feliz, porque mi felicidad no viene de la persona con quien yo esté. La felicidad la lleva uno consigo. Estoy feliz y tengo muchas cosas que tengo programadas hasta el final del año. Estoy contenta”, aseguró.

Mientras tanto, en cuanto a Gama, la exreina de belleza aseguró que la separación se dio por medio de ambas partes y en buenos términos.

“A nuestra edad y en la etapa que estamos viviendo, si uno se da cuenta que la persona con la que comparte no es para ti o para el resto de tu vida, lo mejor es hablarlo como personas maduras. Desearle lo mejor. Así él no pierde su tiempo y yo no pierdo el mío. Le deseo siempre lo mejor y lo respeto muchísimo. Lo admiro mucho y uno tiene que pensar en su futuro”, precisó.

Por su parte, la también actriz, modelo y cantante manifestó que tiene la agenda bastante llena, dado que se encuentra preparándose para trabajar en una película, así como dedicar tiempo a sus hijos, Ryan y Christian.

El pasado 22 de septiembre, Torres dio conocer su separación con el también cineasta, con el que asegura que seguirá trabajando en diversos proyectos.

Mensaje de Dayanara Torres sobre su separación de Marcelo Gama. ( Instagram )

“En esta etapa de mi vida, veo las relaciones de otra manera, si no son para siempre, son para enseñar. Siempre le agradeceré los momentos hermosos que vivimos, las lecciones aprendidas y por crecer junto a mí. Y, aunque ya no estemos juntos, el respeto y la admiración siempre estarán presentes”, expresó la exMiss Universe.