La actriz Yamaris Latorre y su familia se encuentran de luto tras el fallecimiento de su hermano mayor Rubén Latorre. La información la dio a conocer inicialmente esta tarde Pedro Juan Martínez, director del Colegio Beato Carlos Manuel Rodríguez, en Bayamón, donde estudiaron la también locutora y sus hermanos.

“La familia pionera vuelve a estar de luto ante la pérdida del exalumno Rubén Latorre Rosa, Clase 1988. Nos unimos en oración a sus padres, Don Rubén y Da. Vitty, y a sus hermanos que fueron exalumnos pioneros: Yamaris (Clase 1991), Carlos (Clase 1993) y Jessica (Clase 1994). La familia Latorre fue de las familias pioneras que iniciaron la ESCB, claretiana y muy talentosa. Rubén tocaba la trompeta, Yamaris, es actriz y animadora, Carlos fue del Equipo Olímpico de Gimnasia, Jessica fue modelo y Don Rubén es artista, pintura. Pedimos al Padre Todopoderoso que les dé fortaleza y mucha paz a toda la familia y a los exalumnos de la Clase 1988.”

Ruben Latorre Rosa, hermano de la actriz Yamaris Latorre. (Facebook (nombre del dueño))

En sus redes sociales, la actriz dedicó una semblanza a su hermano:

"Hermano que hoy te nos fuiste… así te quiero recordar:… con la sonrisa traviesa que antecedía a tus travesuras…con el chiste en la lengua dispuesto a destrozar al primer malhumorado… sin camisa… sin miedo… montado en algo… un caballo, una patineta, un Go-car, un triciclo o un carro con la música alta…bailando…siempre bailando…describiendo a alguna especie animal…confabulando con tus amigos…defendiendo a Puerto Rico, sus aguas, sus montañas, sus cuevas, sus aguas, sus aguas, sus aguas…viendo películas de misterio…comiendo pique…enseñando fotos de tus hijos…buceando o en alguna aventura...echándonos los brazos por los hombros…desarmando piezas de algún aparato tecnológico para volverlas a armar…y al final, aunque no te haya dado tiempo de encontrar tus piezas perdidas… sabemos que donde estas, las has descubierto y las has podido armar …y encontrar la PAZ. Nunca te podré olvidar. Te amo (corazón) Estamos destruidos... tú nos sabrás alegrar desde allá y nos ayudarás a reparar nuestras piezas rotas (dos corazones)

“PD: El coronavirus queda en deuda conmigo, pues, cuando nos vimos estos pasados días, no te pude abrazar… Abrázame en sueños por favor”