La periodista puertorriqueña Bárbara Bermudo atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida tras la muerte de su padre, Gustavo Bermudo, a quien despidió con un conmovedor mensaje publicado en sus redes sociales.

A través de Instagram y Facebook, la comunicadora compartió un carrusel de fotografías familiares acompañado de una carta en la que recordó el amor, las enseñanzas y el apoyo incondicional que recibió de su padre a lo largo de su vida.

“Papi… gracias. Gracias por haberme amado de esa manera tan gigante, tan noble y sin condiciones. Gracias por todo lo que te sacrificaste por mí, por cada enseñanza y por haber creído en mí cuando ni yo misma lo hacía”, escribió Bermudo.

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La exconductora de televisión evocó algunos de los recuerdos que más atesora de su infancia, como las mañanas en las que su padre le ayudaba a prepararse para ir a la escuela, la llevaba a clases y más tarde la acompañaba a su trabajo cuando debía madrugar. También destacó que siempre estuvo presente en los momentos más importantes de su vida personal y profesional.

Bermudo aseguró que, en medio del profundo dolor por su pérdida, encuentra consuelo al pensar que su padre descansa en paz.

“En medio de este vacío tan horrible, lo único que me da paz es saber que estás con Dios. Sé que ya estás tranquilo, que no sufres más y que estás rodeado de una paz eterna”, expresó.

La periodista también manifestó su esperanza de reencontrarse con él algún día y le prometió honrar el legado que dejó a su familia.

“Te prometo vivir para que te sientas orgulloso. Voy a cuidar tu nombre, tus valores y ese amor tan inmenso que nos dejaste a todos en la familia. Duele no tenerte, pero sé que eres ese ángel que todos los días cuidarás de mí. Te amo, Papi”, concluyó.

En los últimos años, la salud de Gustavo Bermudo había atravesado varios episodios delicados. En 2023 enfrentó una de sus crisis médicas más importantes, aunque logró recuperarse. Durante ese proceso, la periodista compartió ocasionalmente actualizaciones con sus seguidores, siempre manteniendo la privacidad de su familia.

A lo largo de su carrera, Bárbara Bermudo ha destacado en múltiples ocasiones que los valores inculcados por sus padres fueron la base de su vida y los mismos que ha procurado transmitir a la familia que ha formado junto a su esposo, Mario Andrés Moreno, y sus tres hijas.

Hasta el momento, la familia no ha informado la causa del fallecimiento ni los detalles de los actos fúnebres.