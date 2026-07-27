La familia de Dolly Parton vuelve a enfrentar una dolorosa pérdida. Coy “Denver” Parton, uno de los hermanos mayores de la leyenda de la música country, falleció a los 82 años, según confirmó una esquela publicada por una funeraria de Tennessee. La causa de muerte no fue revelada.

Denver Parton murió el pasado 23 de julio en Sevierville, Tennessee, la ciudad donde creció junto a la reconocida cantante. A diferencia de algunas de sus hermanas y hermanos, llevó una vida alejada de los escenarios y trabajó durante décadas como operador de grúas, participando en la construcción de puentes. También era agricultor y un apasionado de la caza.

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Su fallecimiento representa un nuevo golpe para la familia Parton. En los últimos años, Dolly ha despedido a varios de sus hermanos y, en marzo de 2025, también perdió a su esposo, Carl Dean, con quien estuvo casada durante casi seis décadas.

La cantante aún no ha emitido un comunicado público sobre la muerte de su hermano. Sin embargo, su hermana Stella Parton agradeció las muestras de apoyo y cariño recibidas por la familia, al tiempo que reconoció lo difícil que ha sido despedir a varios de sus seres queridos en los últimos años.

Según la esquela, Coy “Denver” Parton dejó dos hijas, Chris y Jennifer, además de un nieto. También le sobreviven varios de sus hermanos, entre ellos Dolly, Stella, Bobby, Cassie, Freida, Rachel, Willadeene y Laura. La familia informó que realizará una ceremonia privada para darle el último adiós.

Con su muerte, la familia Parton suma otra pérdida en una de las dinastías más conocidas de la música country, marcada por una estrecha relación entre sus integrantes, pese a que varios de ellos optaron por mantenerse lejos del mundo del espectáculo.