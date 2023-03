Deborah Carthy Deu, la segunda puertorriqueña en coronarse Miss Universe, se expresó esta noche ante la noticia de la muerte de Marisol Malaret.

“Estoy muy triste al enterarme del fallecimiento de nuestra querida Miss Universo, Marisol Malaret. Ella fue una gran inspiración para mí y para tantas jóvenes del mundo entero”, expresó la Miss Universe 1985 mediante declaraciones escritas.

“Fui a verla en su recibimiento. Lucía tan hermosa y feliz que me impresionó mucho y me motivó su gesta. Siempre la recordaremos como la mujer de avanzada y pionera que fue. Me uno a la tristeza que embarga a nuestro país y extiendo mi abrazo solidario a su hija Sasha, su nietecita Luna, su viudo Frank Cué y toda su familia”, concluyó Carthy Deu.

Marisol Malaret, primera mujer boricua en coronarse Miss Universe, en el 1970, falleció hoy a los 73 años de edad, tras haber estado hospitalizada por varias semanas por condiciones respiratorias, según trascendió.