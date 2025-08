Hoy en Puerto Rico se vivió otro día de fiesta. Al igual que cuando el campeón mundial de boxeo Félix “Tito” Trinidad se apuntaba una victoria sobre el cuadrilátero y Maripily Rivera llegó como ganadora absoluta de “La casa de los famosos 4” de Telemundo, esta tarde también hubo pleneros, abrazos y caravana.

Pasada la 1:30 p.m., Deborah Martorell llegó al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín después de haber hecho historia el pasado domingo como la primera meteoróloga a nivel mundial en viajar al espacio. Escoltada por el personaje de un astronauta que ondeaba con orgullo la monoestrellada, la ganadora del Emmy se mostró impaciente por compartir todo lo que sintió, vio y pensó durante la misión NS-34 de la empresa Blue Origin.

“Es una emoción increíble llegar a Puerto Rico después de todo esto. Ha sido una montaña rusa de emociones desde que llegué a Van Horn, Texas, hasta el día de hoy. Todavía no he tenido oportunidad de sentarme a reflexionar con tiempo sobre toda esta experiencia, que ha sido bien intensa, pero estoy bien agradecida de todo el apoyo y el cariño de tanta gente. Ese apoyo, ese cariño y esas oraciones se sintieron en ese lanzamiento porque, créanme, que habían nervios en esa cápsula, pero sobre todo agradecida de Dios y siempre he dicho que la verdadera misión comienza ahora con este aterrizaje”, dijo Martorell en una conferencia de prensa.

Antes de salir a la calle para recibir el cariño, admiración y agradecimiento de sus compatriotas en una caravana por las calles principales del área metropolitana, la periodista reafirmó su compromiso con la niñez y juventud puertorriqueña. A partir de ahora, adelantó, comenzará una serie de proyectos enfocados en estos sectores.

“Hay tanto, y tanto, y tanto por hacer por nuestros niños, por nuestros jóvenes, por las mujeres en Puerto Rico y sé que de aquí en adelante vamos a poder hacer cosas grandes y vamos a poder motivar a muchos niños, niñas y jóvenes no solamente en la ciencia, sino en todo lo que quieran hacer en la vida, que lo que quieran hacer en la vida con perseverancia, lo pueden lograr siempre y cuando lo que vayan a hacer lo hagan con amor, que amen lo que están haciendo, y con un sentimiento de servir a los demás, con ese compromiso de servir a los demás, van a tener éxito de seguro en la vida y van a poder lograr su sueño en lo que sea. Ya sea llegar al espacio, ya sea ser médico, ingeniero, mecánico, lo que quieran hacer en la vida, lo pueden lograr. Es bien importante apoyar a nuestros jóvenes en lo que sea que ellos quieran hacer en la vida y espero que esto pueda ser el inicio de esas oportunidades para estos jóvenes”, puntualizó con emoción.

En su ruta hacia el Parque de las Ciencias Luis A. Ferré, en Bayamón, la ahora astronauta puertorriqueña entregó dos “objetos especiales” que viajaron con ella al espacio. En los próximos días, dijo, hará lo propio con los dibujos de los niños de SER de Puerto Rico, varios parchos, las 78 banderas de los municipios de la isla y fotografías de personas especiales. Todo esto, subrayó, sin descuidar su compromiso de informar y acompañar durante la temporada de huracanes.

“Tengo la intención de visitar cada pueblo y poderlas (las banderas) entregar, y compartir con los niños, con los jóvenes, y con todos los que puedan estar presente para la entrega de estas banderas. Esa es la intención, poder llevar este mensaje de positivismo y de motivación para todos También tengo varias fotografías que quiero entregar a personas que aprecio muchísimo que no saben que estaban conmigo en la cápsula, se van a enterar cuando llegue con esa fotografía. Llevé también un peluche de manatí del Centro de Conservación de Manatíes”, destalló. Cada uno de los objetos, según Martorell, cuenta con una certificación de Blue Origin, que confirma que estuvo en el espacio.