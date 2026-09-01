Las Vegas. Un jurado declaró culpable a Duane “Keffe D” Davis de orquestar el asesinato en 1996 del ícono del rap Tupac Shakur, lo que finalmente aporta cierta sensación de cierre a un caso que había cautivado a los fans del hip hop y persistido en el imaginario público durante décadas.

Davis, de 63 años, fue condenado el lunes por un único cargo de asesinato con un arma mortal y podría ser sentenciado a cadena perpetua. El jurado deliberó durante menos de tres horas tras un juicio de varias semanas en Las Vegas.

Después de que se leyó el veredicto, la hermana de Shakur, Sekyiwa “Set” Shakur, lloró y abrazó a los fiscales. El hijo de Davis se cubrió el rostro con una mano.

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El fiscal jefe adjunto del distrito, Binu Palal, manifestó al jurado en los alegatos finales, más temprano el lunes, que Davis consiguió un arma y “salió de cacería” tras Shakur y el cofundador de Death Row Records, Marion “Suge” Knight, después de que los hombres golpearan al sobrino de Davis esa misma noche.

Tupac Shakur ( Frank Wiese )

“Él es responsable del asesinato de Tupac Shakur”, sostuvo Palal. “Díganle que lo escucharon. Declárenlo culpable”.

Los fiscales señalaron que, aunque su versión cambió con los años, Davis se ubicó repetidamente dentro de un Cadillac blanco desde el que se efectuaron los disparos. Y afirmaron que, si bien no apretó el gatillo, las pruebas mostraban que él ordenó el tiroteo como un poderoso líder de pandilla al que los hombres más jóvenes en el auto, incluido su sobrino, iban a obedecer.

El abogado defensor Michael Sanft preguntó al jurado si existía alguna prueba de que Davis hubiera dado órdenes de disparar antes o después del tiroteo.

El panel de 16 jurados, cuatro de ellos suplentes, escuchó el testimonio de 24 testigos de la fiscalía y tres testigos de la defensa durante nueve días.

La fiscalía indicó que el Estado retiraría un agravante por pandillas debido a la logística de los testigos. Los fiscales declinaron hacer comentarios tras el veredicto, y familiares de Shakur dijeron que esperarán hasta la sentencia, programada para octubre.

El caso, de décadas de antigüedad, ha atraído la atención tanto de fanáticos del hip hop como de expertos en crímenes

El juicio llevó a un punto culminante un caso de décadas que durante años ha atraído la atención tanto de fanáticos del hip hop como de expertos en crímenes reales. Shakur, considerado uno de los raperos más influyentes de todos los tiempos, estaba en Las Vegas el 7 de septiembre de 1996 y se detuvo en un semáforo en rojo cuando un Cadillac blanco se colocó a su lado y se efectuaron disparos. Murió seis días después a causa de sus heridas. Knight también resultó herido, pero sobrevivió.

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Durante años, nadie había sido acusado por la muerte del rapero hasta que Davis empezó a hacer declaraciones públicas, afirmando que estaba en el Cadillac y que entregó el arma a otros en el asiento trasero, y calificando el tiroteo como una represalia por la golpiza previa a su sobrino. Davis es la única persona que sigue con vida entre los cuatro hombres que, según los fiscales, iban en el Cadillac.

Testigos describieron la rivalidad hostil entre las facciones de pandillas de Los Ángeles Mob Piru y los Southside Compton Crips de Davis en los días previos a la muerte de Shakur, y cómo las pandillas se afiliaron a Death Row Records de Knight y a Bad Boy Records de Sean “Diddy” Combs.

La defensa sostuvo que las declaraciones públicas eran falsas y que faltaban pruebas físicas

Sanft, abogado de Davis, argumentó que no había pruebas físicas que vincularan a su cliente con el tiroteo. Afirmó que el libro que Davis coescribió y las declaraciones públicas que hizo eran una fanfarronería dramatizada para ganar dinero, no para decir la verdad.

A lo largo del juicio, Sanft cuestionó la narrativa de los fiscales. Señaló que los investigadores no corroboraron las afirmaciones hechas por su cliente y subrayó repetidamente la falta de pruebas físicas, como registros telefónicos, que demostraran que Davis fue quien dio la orden de disparar.

“En este caso no tienen nada que diga que ese hombre estuvo aquí en Las Vegas el 7 de septiembre de 1996”, expresó Sanft durante su alegato final.

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En un argumento de réplica, el fiscal Marc DiGiacomo señaló un álbum de recortes que Davis guardaba y que contenía artículos sobre Shakur.

“Este tipo está haciendo un álbum de recortes sobre su asesinato, por el amor de Dios”, dijo DiGiacomo al jurado.

Las propias palabras de Davis estuvieron en el centro del juicio

Palal levantó las memorias de Davis publicadas en 2019, “Compton Street Legend”, y reprodujo una entrevista en la que Davis animaba a la gente a comprarlas para conocer la “verdadera verdad”. Aunque el libro incluye una advertencia de que algunos hechos fueron modificados, los fiscales argumentaron que el relato central no lo fue.

Sanft también recurrió a las memorias de su cliente durante su alegato final. Mientras leía un fragmento, pronunció en voz alta el insulto racial conocido como la “palabra con N”, lo que provocó que personas que observaban en una sala adicional reaccionaran con rechazo y negaran con la cabeza.

En múltiples entrevistas, Davis dijo que entregó el arma al asiento trasero, pero en otras, así como en su libro, Davis no quiso decir quién apretó el gatillo.

Las rivalidades entre pandillas y sellos discográficos sirvieron de telón de fondo

Mientras insistían en que las palabras de Davis por sí solas bastaban para condenarlo, los fiscales afirmaron que una rivalidad entre pandillas ayudaba a explicar por qué ocurrió el tiroteo.

Testigos describieron la rivalidad hostil entre las facciones de pandillas de Los Ángeles antes de la muerte de Shakur, y cómo las pandillas se afiliaron a dos sellos rivales —Mob Piru con Death Row Records de Knight y los South Side Compton Crips con Bad Boy Records de Sean “Diddy” Combs—.

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La muerte a tiros de The Notorious B.I.G., de Bad Boy, seis meses después de Shakur, surgió muchas veces durante el juicio, y testigos de las fuerzas del orden señalaron que Davis fue brevemente sospechoso de ese asesinato antes de ser descartado. Ese caso, que también ha sido una obsesión de los fanáticos del hip hop, sigue sin resolverse.