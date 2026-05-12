Nick Pasqual, conocido por su participación en la serie “How I Met Your Mother“, fue hallado culpable de intento de asesinato de su exnovia.

Según información publicada por Entertainment Weekly, el juicio contra Pasqual se llevó a cabo este viernes en el Tribunal de Los Ángeles, donde el jurado lo condenó por un ataque ocurrido hace dos años contra su entonces pareja, la maquilladora Allie Shehorn.

Pasqual también fue encontrado culpable de violación con uso de fuerza, violencia doméstica y allanamiento de morada. Asimismo, recibió tres cargos por lesiones contra una pareja sentimental y uno por robo con allanamiento de morada en primer grado.

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Además, el jurado determinó que el actor utilizó un arma mortal y causó lesiones graves a la chica.

Los hechos se remontan a mayo del 2024, cuando Pasqual desobedeció una orden de restricción, acudió a la casa de Shehorn y la apuñaló en más de 20 ocasiones. Posteriormente fue arrestado en la frontera de Estados Unidos con México.

Durante el juicio, la maquillista narró lo ocurrido en su casa y cómo intentó defenderse luego de que el actor irrumpió en su hogar.

“Cerré la puerta con llave y él empezó a hacer agujeros en ella y la rompió, y yo corrí al baño porque pensé que había otra cerradura en esa puerta”, declaró ante el jurado.

El actor se había declarado inocente de todos los delitos.

La audiencia de sentencia quedó programada para el próximo 2 de junio. Pasqual podría enfrentar cadena perpetua en una prisión estatal.