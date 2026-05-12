Las autoridades están avanzando significativamente en la investigación sobre la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la conductora del programa Today, Savannah Guthrie, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 31 de enero.

Así lo dijo el jefe de la policía del condado de Pima, Chris Nanos, en declaraciones a Fox News.

Según los investigadores, la mujer habría sido secuestrada de su hogar en Tucson durante la madrugada del 1 de febrero. Imágenes captadas por las cámaras de seguridad muestran a una persona con el rostro cubierto rondando la entrada de la residencia poco antes de que se reportara la desaparición.

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15 Fotos Las imágenes se obtuvieron de un video que se recuperó “de datos residuales ubicados en sistemas internos” de una cámara de seguridad.

Durante la pesquisa, las autoridades encontraron manchas de sangre en las afueras de la vivienda que posteriormente fueron confirmadas como pertenecientes a Nancy Guthrie. También se recopilaron muestras de ADN mixto que todavía están siendo analizadas por los expertos forenses.

Mientras continúa la búsqueda, el FBI mantiene activa una recompensa de $100,000 para quien ofrezca información que permita localizar a Guthrie o identificar a los responsables del presunto secuestro. A esa cifra se sumó otro millón de dólares aportado por la familia de la víctima con la esperanza de obtener pistas clave sobre el caso.

En medio de la incertidumbre, Savannah Guthrie compartió un mensaje en redes sociales con motivo del Día de las Madres, donde expresó que su familia no perderá la esperanza y seguirá buscando a su madre.