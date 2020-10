La animadora puertorriqueña Deddie Romero alertó hoy a sus miles de seguidores en redes sociales del surgimiento de una cuenta que falsifica su identidad en Facebook, para solicitar información personal a cambio de dinero.

“Los responsables de esta cuenta falsa, han copiado todas las fotos y el perfil parece verdadero. Es importante que todos mis seguidores sepan que nunca he pedido ni pediré dinero o información personal a cambio de algún premio. Si han encontrado una cuenta en mi nombre circulando en redes sociales y pidiendo este tipo de información, es completamente falsa y hago un llamado de advertencia para que no se les provea información personal”, expresó la animadora radial mediante comunicado de prensa.

Romero explicó que con mucha probabilidad, él o los responsables de este incidente son los mismos que han creado cuentas falsas sobre otras figuras del entretenimiento local como Jay Fonseca y Red Shadow. La animadora del espacio radial El relajo dijo que desde la cuenta se publican enlaces solicitando suscripciones e información personal y bancaria para ganar $10,000 y reclamar el premio.

“Esta no es la primera vez que me sucede algo como esto. Estas personas copian el perfil, de manera que queda prácticamente idéntico, así que le reafirmó a todos los que me siguen que reporten cualquier página que en mi nombre, les solicite información personal o dinero y que por favor, nunca compartan esta información tan delicada”, declaró.