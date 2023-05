La comunicadora Deddie Romero aceptó unir su vida nuevamente en matrimonio, por lo que el próximo 16 de junio se casará con Richard Báez, con quien lleva una relación de convivencia desde hace varios años.

La pareja celebrará el sentimiento y compromiso que los une con una gran fiesta entre familiares y amigos, sobre todo para formalizar la relación ante los hijos de ambos (ella tiene dos y él tres).

“En un momento en que la gente no se quiere casar creo que va a ser un mensaje bien positivo, decirle a la gente que vamos a darle la oportunidad al amor y al matrimonio. ¿Por qué tenemos que tener tanto miedo al compromiso? La realidad es que la gente no se quiere casar por miedo al compromiso; la gente no quiere dar de su espacio, la gente no quiere dejar de ser y creo que hay que darle la oportunidad al amor”, puntualizó la locutora de la emisora La X. “A mí me sorprendió mucho cuando él me pidió matrimonio, porque ya estábamos conviviendo y estábamos muy bien, y cuando nos preguntaban sobre casarnos, decíamos que no, porque ya él tuvo una experiencia casado, yo tuve dos, y estamos tan bien que realmente eso es un papel más, un papel menos, porque para los efectos yo estoy casada con él, me siento casada con él”, sostuvo.

La pareja disfrutará de una escapada de luna de miel en julio. ( Pablo Martinez Rodriguez/Staff GFR Media )

Romero y Báez se conocen hace muchos años por medio de la amistad de ella con la hermana de él. Romero frecuentaba mucho la casa de la familia de Báez y él, quien es siete años menor que ella, siempre se sintió atraído por ella, según compartió.

“Él dice que yo iba a la casa de él y me esperaba con los pampers acicalaos’”, bromeó la también presentadora del programa PR en vivo de TeleOnce.

Tras la separación de Romero del padre de su hija Didi, tuvo el deseo de remodelar su casa. Entonces recurrió a Báez, quien trabaja, entre otras cosas, con arreglos al hogar. “Le pedí a Richard que llegara hasta la casa, porque quería hacer unas cosas en la casa. Ahí es que nosotros empezamos a entablar una amistad más cercana. Lo empiezo a conocer, ahí él me empieza a contar de su vida y comenzamos a tener una amistad más close”, compartió tras ambos realizar una sesión de fotos en el hotel boutique Don Rafa.

La relación finalmente tomó fuerza hace cerca de seis años. Él, igualmente, terminó una relación.

“Ya él entonces me había confesado que estaba teniendo problemas en su matrimonio y como cuatro meses después de haberse ido de su casa me confiesa que se había mudado solo a un apartamento, y ahí él arreció. Ya nos empezamos a ver en otro plano, algo quizás más íntimo”, contó Romero. “Creo que lo bueno fue que él primero fue mi amigo y cuando entramos ya en una relación íntima, era mi amigo primero. Él sabía todo, yo también sabía de él, así que la pasábamos espectacular cuando salíamos”.

La petición de matrimonio se dio espontáneamente mientras disfrutaban de un viaje por Italia. Él primero le regaló un anillo bendecido en la Basílica de San Marcos en Venecia y luego en Florencia, mientras paseaban por el Puente de Oro, la volvió a sorprender. “Me dijo, ‘escoge el anillo que más te guste’, y le dije, ‘me gusta ese’, me lo midió y me dijo, ‘este es tu anillo de compromiso’, y me emocioné, porque dije esto va a en serio”, recordó.

Báez destacó el sentido del humor de su compañera de vida y su carácter bondadoso como los atributos que más le atraen. Igualmente reconoció que en un principio le costó acostumbrarse a relacionarse con una figura pública, lo que los llevó a buscar la ayuda de una tercera persona o mediador, como le llamó.

Ambos coinciden en que el acto del matrimonio no debe provocar un cambio en la relación, que no sea “dejarle saber a nuestros hijos que es algo serio, que es para toda la vida”, subrayó Romero, quien escogió para la ocasión una pieza del diseñador Gustavo Arango. En el séquito la acompañarán Suzette Bacó, Sonya Cortés, Milly Cangiano, dos amigas, su hija Didi, entre otras de sus personas más queridas.