La representación legal de Mireddys González Castellanos, exesposa de Ramón Luis Ayala Rodríguez, mejor conocido como “Daddy Yankee”, sostuvo que las recientes pugnas legales que enfrentan, tanto a nivel estatal como federal, no buscan vetar al cantante de usar su nombre artístico.

La abogada Mayra López Mulero emitió unas declaraciones escritas donde se defienden a comentarios realizados por analistas políticos en diversos medios de comunicación, donde se alega que González Castellanos intenta apropiarse de la marca, así como derivados o términos similares que se asocien con su carrera musical.

“El asunto ante los Tribunales no trata sobre la identidad de Daddy Yankee ni de borrar su historia. Tampoco pretende limitar la carrera artística de Ramón Luis Ayala. Recalcamos que el legado de Daddy Yankee no está en disputa; es un artista reconocido globalmente por su aportación a la música urbana”, expresó la licenciada.

Según López Mulero, el artista recibió una comunicación el pasado 24 de julio donde se le pidió al cantante “es que cese el uso comercial no autorizado de las marcas cedidas Daddy Yankee” y “DY”, las cuales no le pertenecen en su capacidad personal".

“Utilizar marcas que no le pertenecen no es un acto de “rebeldía creativa” ni de “expresión artística”, sino que es una violación de derechos”, destacó la abogada.

La licenciada también resaltó que Ayala “ejecutó varios contratos mediante los cuales cedió, irrevocablemente, los derechos y plusvalías sobre las marcas “DY” y “DADDY YANKEE” a favor de “El Cartel Records, Inc.”

“Estos contratos fueron ejecutados por el propio artista como parte de una estrategia empresarial y de planificación; hecho que el propio artista ha reconocido. Así como Ramón Luis Ayala, o Daddy Yankee, ha defendido sus derechos frente a terceros, Mireddys González, a través de sus representantes legales hace lo propio para defender sus derechos como co-accionista de ‘El Cartel Records, Inc.’ a un 50%. Tal proceder responde a procurar proteger los activos que fueron adquiridos legítimamente por “El Cartel Records, Inc.”, apuntaló.

Este mensaje surge a días que se comience a atender la demanda de las corporaciones El Cartel Records Inc. y Los Cangri Inc. contra Mireddys y su hermana, Ayeicha González Castellanos, por $12 millones en el Tribunal Federal en Puerto Rico.

En la más reciente pugna, los abogados de las empresas alegan que su exesposa, con quien mantuvo una relación de casi 30 años, y su excuñada violaron la Ley de Fraude y Abuso Informático y la Ley de Comunicaciones Almacenadas al acceder y destruir datos corporativos sin su autorización.