La cantante estadounidense Mariah Carey fue demandada por supuestamente violar los derechos de autor de su éxito navideño “All I want for Christmas is you”.

Según documentos judiciales, un músico de nombre Andy Stone asegura que coescribió y grabó una canción con el mismo nombre en 1989, pero nunca autorizó su uso.

Según ha trascendido en varios medios estadounidenses, en el recurso legal presentando en Luisiana, el músico alega que la cantante y su coguionista Walter Afanasieff “participaron a sabiendas, deliberada e intencionalmente en una campaña para infringir sus derechos de autor”.

Stone reclama daños y perjuicios por 20 millones de dólares por alegadas pérdidas financieras.

All I Want For Christmas Is You’ se ha convertido en el himno navideño por excelencia de Estados Unidos, hasta el punto de que la presencia de Carey es obligatoria en la ceremonia que la ciudad de Nueva York organiza anualmente para dar comienzo a las fiestas.

La artista, que publicó el tema en 1994, llegó a protagonizar un musical con el título de la canción todos los inviernos entre 2014 y 2019, en el Beacon Theatre de Manhattan.

En 2019, 25 años después de su lanzamiento, el sencillo se colocó en el número uno de las lista de ventas y reproducciones por internet de Estados Unidos.