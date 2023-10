Jason Derulo, cantante que se volvió popular por temas como “Wiggle” y “Talk Dirty”, fue demandado recientemente tras una aspirante a cantante alegar que el artista de R&B le prometiera un contrato de grabación a cambio de sostener relaciones sexuales con él.

El recurso legal se dio a conocer luego que la cadena de noticias NBC News revelara que Emaza Gibson enfrenta ansiedad y se encuentra traumatizada por los presuntos acercamientos del cantautor estadounidense de 34 años.

“Yo he atendido situaciones laborales inhumanas... en este momento me encuentro que he vuelto a cero y tengo nada”, expresó la música, quien presuntamente conoció a la voz de “Talk Dirty” en agosto de 2021, luego que este le hiciera un acercamiento para realizar un “mixtape” en cuatro meses y un álbum en seis, algo que ella catalogó como “pan comido”.

Sin embargo, Gibson sostuvo que, un mes después de que comenzaran a trabajar juntos, el intérprente la invitara con frecuencia para tragos, algo que ella denegó para “mantener la relación profesional”.

No obstante, tras los constantes rechazos para consumir alcohol, la demandante asegura que el también bailarín comenzará a llevar alcohol a las sesiones de grabación, incluso esta sostiene que le dieron “cantidades inapropiadamente grandes de alcohol” y que, según ella, sintió presión para consumirlo.

Además, en la demanda, se da a conocer que, presuntamente, drogas como la cocaína también se encontraban en el lugar de trabajo, a la vez que el artista demandado le pedía a ella que tomara parte de rituales sexuales.

Según el documento, la situación se tornó más agresiva en noviembre de 2021, cuando Derulo supuestamente se volvió agresivo contra Gibson, a la vez que conoció a una mujer que se llama “Rosa”, quien ella percibió como un ejemplo a lo que su carrera podría ser si se acostaba con la voz detrás de “Savage Love”.

El acuerdo de Gibson se anuló en septiembre de 2022, luego que un suceso violento que ocurrió durante una grabación que se dio en el hogar del cantante de “Swalla” durante el verano.