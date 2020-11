El orgullo de sus raíces caribeñas lo quiso plasmar en la esencia de su nueva fragancia.

La actriz y exreina de belleza Denise Quiñones se siente satisfecha con el resultado de su tercer perfume, Caribe, que recoge aromas florales y frutales con la intención de llevar un aroma tropical.

“Soy caribeña. Soy una persona que le gusta la playa. La sensación que tengo al estar en la playa es de algo bien bonito. Me llena de energía. Me llena de cosas buenas. Me encanta. Soy del mar”, afirmó Denise mediante videoconferencia desde el Condado Ocean Club Hotel, precisamente en una habitación con la vista al mar.

“De los tres (perfumes), te diría que es el más ligado a mí”, confesó la también responsable de Deseo y Dulce amor. “Ha sido una aventura que ha tenido muchísimo éxito. Me encantan los olores”, resaltó sobre la experiencia de trabajar con DH Distributors en la creación de fragancias.

“Estaba pensando por qué línea irme, porque el primero, Deseo, es seductor, es como más para de noche, es bien sensual”, describió Miss Universe 2001. “El segundo es más romanticón, más dulzón, un poquito más suave, y es perfecto para el día”, dijo. “Para el tercero quería hacer algo diferente, irme por olores más del verano, quería sentirme como si estuviéramos más en la playa”.

El nuevo perfume resalta notas florales de jazmín, flor de durazno y almizcles, con acordes de piña y coco, además de toques de sándalo y vainilla, según describió.

Aunque el lanzamiento estaba pensado para antes del verano, la situación de la pandemia cambió los planes.

“Hicimos una pequeña tirada en mayo porque la idea era salir en esa temporada y había ciertos compromisos con algunas tiendas de entregar el producto. Hicimos como un lanzamiento bien silencioso. Simplemente entregamos el producto en las tiendas y se vendieron casi todos, sin promoción”, mencionó con una amplia sonrisa.

“(Ahora) llega para una temporada perfecta, que es Navidad, es para dar los mejores regalos. Creo que es un excelente regalo para cualquier mujer que se quiere sentir bien tropical y bien sensual”, sugirió con ilusión, y presumió que la fragancia cuenta con un buen fijador.

Realizar una faceta distinta a aquellas por las que se ha dado a conocer, lo ve como un reto que le deleita en grande.

“Mi primera pasión es estar en el mundo del entretenimiento, lo que es la actuación, la música. Esto ha sido un proceso de aprendizaje. Ya llevo como tres años bregando con las fragancias y es otra cosa. Pero me lo disfruto mucho”, aseguró. “Disfrutamos el proceso creativo, que es lo que naturalmente me gusta, me apasiona. Me gusta el proceso de no tener nada, a de momento tener un producto que sea muy tuyo, que tenías visualizado en tu mente de lo que querías lograr, y de momento verlo en la botella, hecho realidad, verlo físicamente”, manifestó, y resaltó el aspecto del empaque de Caribe, que muestra una estampa del atardecer en un palmar, con letras doradas.

La fragancia se mercadea en un frasco de 3.8 onzas.

Por otro lado, la también bailarina señaló que aunque por el momento no ha considerado trabajar en una fragancia para hombres, “quien sabe si para el próximo perfume, hacer uno que sea tanto para hombre como para mujer”.

Le preocupa la violencia de género

Aparte del entusiasmo por mostrar su nueva fragancia, Denise se expresó con relación a los feminicidios en Puerto Rico al ser abordada sobre el tema.

“Creo que es un problema bien complejo”, dijo consternada. “Lamentablemente, creo que es un problema que hemos tenido a través de las décadas”.

La también directora del certamen Miss Universe Puerto Rico analizó que se trata de una realidad que tiene que ser trabajada desde diversas áreas.

“Para tratarlo efectivamente tiene que venir de muchísimos lados”, planteó. “Desde el lado de la educación, del lado de la protección social, la seguridad social, hasta del lado de la salud mental”.

Denise invitó a ser mucho más cautelosas en cuanto a la seguridad personal.

“Mi mensaje, en este caso a las mujeres en específico, es que estamos en una etapa que tenemos que cuidarnos mucho, estar muy pendiente hasta a los alrededores. Cuando salgamos, estar alertas”.

El rol de la educación le parece crucial dentro del intento por combatir la violencia de género, insistió, en especial para inculcar el respeto por la vida.

“Es demasiado esencial, sumamente”, enfatizó, así como “buscar de Dios”.

Caribe está disponible en perfumerías y farmacias locales, en las tiendas Walgreens y a través del portal amazon.com.