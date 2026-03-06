“Esta página no está disponible”: ese es el mensaje que aparece al intentar visitar la cuenta de Instagram de Britney Spears, luego de que se reportara que la cantante fue arrestada el miércoles 4 de marzo en el condado de Ventura, California, por conducir bajo los efectos del alcohol.

Hasta el momento, al acceder a su perfil se muestra un enlace roto o que la cuenta ha sido eliminada.

Medios estadounidenses informaron que la intérprete de “Toxic” fue esposada por la Patrulla de Caminos de California alrededor de las 9:28 p.m., hora local, y permaneció en la cárcel durante tres horas antes de ser liberada a las 6:07 a.m. del jueves.

Spears no fue llevada a su domicilio, sino trasladada directamente a un hospital, donde le extrajeron sangre para determinar su nivel de alcohol en sangre, detalló TMZ.

La cantante se hará cargo de la situación, y su próxima audiencia judicial está programada para el 4 de mayo.

Mientras tanto, su representante legal, Cade Hudson, afirmó que esperan que cumplir con la ley sea el primer paso para que la vida de la estrella pop cambie: “Esperamos que pueda recibir la ayuda y el apoyo que necesita durante este momento difícil”.

Durante este proceso, sus hijos, Sean Preston y Jayden James, estarán acompañando a su madre para apoyarla en su recuperación.

El comportamiento de Britney que tiene preocupados a los fanáticos

Previo al incidente, Britney publicó un video en su cuenta donde aparece bailando dentro de su casa. En los últimos meses, la cantante llamó la atención por un comportamiento que sus fanáticos describen como errático. Sus publicaciones incluyen bailes extraños y sensuales, imitación de acentos, canto, relatos de pequeños accidentes e incluso videos donde muestra partes de su cuerpo.

En julio de 2025, por ejemplo, reveló que estuvo a punto de sufrir un accidente con su nuevo auto dentro de su casa. En otra publicación, luciendo un body con estampado de leopardo, contó cómo quemó su baño mientras regresaba a casa: “Hace tiempo que no bailaba. Hoy quemé mi baño, corrí como loca de regreso a casa porque tenía un pay en el horno y, honestamente, ya estoy cansada de intentar entender las cosas”.

Familiares también mostraron preocupación por Britney tras verla bailar en su mansión de Los Ángeles mientras los pisos tenían excremento de perro. Un miembro de la familia dijo a Daily Mail que estaban “preocupados por ella”, agregando que “no estaba bien en absoluto” y temían por su futuro: “Su casa es un desastre. No limpia después de los perros, no hay alguien limpiando todos los días, y simplemente no funciona como lo haría un adulto”, comentaron.

No obstante, Britney aseguró en diversas ocasiones que se encuentra en perfectas condiciones y estable: “¡Qué vergüenza para aquellos que juzgaron mi casa mientras yo estaba en pijama!“.