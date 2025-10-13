Los cargos presentados contra el actor cubano William Levy, tras un incidente presuntamente ebrio en Miami, fueron desestimados luego de que completara con éxito un programa de desvío para delitos menores.

Según confirmó la Oficina del Sheriff de Broward a Telemundo 51, el reconocido actor finalizó el pasado 29 de septiembre el Misdemeanor Diversion Program, al que fue admitido como infractor por primera vez.

Levy había sido acusado de intoxicación desordenada, alteración del orden y traspaso ilegal, luego de que el pasado 15 de abril presuntamente se presentara en un lugar sin estar autorizado y luego protagonizara un altercado.

PUBLICIDAD

“Al ser un primer infractor, el acusado fue elegible para ingresar al programa, el cual completó exitosamente. En todos los casos con víctimas registradas, no se permite la admisión al programa sin el consentimiento previo de la víctima”, explicó Paula McMahon, directora de comunicaciones del fiscal Harold F. Pryor a Telemundo.

No se ofrecieron detalles adicionales sobre qué incluye el programa completado por Levy.

Fotografía policial cedida por la Oficina del Alguacil de Broward del actor y productor cubano William Levy. permanece en una cárcel en el sur del estado de Florida, tras ser arrestado el lunes en la noche por alteración del orden público en estado de embriaguez y por allanamiento de una propiedad ocupada. EFE/ Oficina Del Alguacil De Broward / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS /SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) ( Oficina del Alguacil de Broward )

El actor, no obstante, ha sido objeto de titulares durante los pasados meses luego de que se revelara otra ruptura con la madre de sus dos hijos y también actriz, Elizabeth Gutiérrez. En medio de la ruptura salieron a la luz varios episodios en los que la policía tuvo que intervenir en la residencia familiar.

El programa televisivo ‘El Gordo y la Flaca’ incluso proyectó imágenes de agentes en la casa de la entonces pareja.

En abril de 2024 el actor de 44 años llamó al 911 para reportar que no sabía nada de su hija. Aseguró entonces que su ex se negaba a darle información sobre la menor y mantiene apagado el teléfono.

Levy nació en la ciudad cubana de Cojimar y llegó a Estados Unidos a los 16 años.