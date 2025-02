( The Associated Press )

La mujer que alegó que los cantantes Jay Z y Sean “Diddy” Combs la violaron cuando tenía los 13 años el pasado mes de diciembre retiró su demanda hoy, viernes.

La defensa de la fémina, no identificada, presentó la moción ante un tribunal federal de Nueva York, en la que notifican a las partes codemandadas sobre la decisión que se tomó “voluntariamente” y “con prejuicio”.

La demandante alegó en su caso radicado en diciembre de 2024 que llegó a ser abusada sexualmente por ambos músicos en el 2000, después de que el chofer de la limusina de Combs le ofreciera llevarla a una fiesta posterior a los Premios MTV a los Videos Musicales.

Al llegar, esta alegó que recordó firmar unos documentos que creyó que eran un acuerdo de confidencialidad. No obstante, poco después de tomar unos sorbos de una bebida que le ofrecieron, esta comenzó a sentirse mareada y se retiró a una habitación para descansar.

Según su declaración, Combs, Carter y una celebridad femenina no identificada entraron al cuarto poco despúes, donde, presuntamente, los hombres se turnaron para agredir sexualmente a la demandante mientras la celebridad femenina observaba. El supuesto encuentro terminó cuando la mujer golpeó a Combs en el cuello y escapó de la casa.

“Acusaciones frívolas, ficticias y atroces”

Jay Z, por su lado, manifestó en declaraciones escritas publicadas por su sello, Roc Nation, que “hoy es una victoria” tras conocerse que se retiró el polémico caso en su contra.

“Las acusaciones frívolas, ficticias y atroces han sido desestimadas. Esta demanda civil carecía de fundamento y no iba a ninguna parte. La historia ficticia que crearon era risible, si no fuera por la gravedad de las alegaciones. No le deseo esta experiencia a nadie. El trauma que mi esposa, mis hijos, mis seres queridos y yo hemos soportado nunca puede ser desestimado”, manifestó el también productor y empresario.

“Este abogado 1-800 consigue presentar una demanda escondiéndose detrás de Jane Doe, y cuando rápidamente se dan cuenta de que el robo de dinero va a fracasar, consiguen marcharse sin repercusiones. El sistema ha fallado”, agregó el artista, quien firmó las expresiones escritas bajo Shawn Carter, su nombre de pila.

“El tribunal debe proteger a las víctimas, POR SUPUESTO, mientras que con la misma responsabilidad ética, los tribunales deben proteger a los inocentes de ser acusados sin una pizca de evidencia. Que la verdad prevalezca para todas las víctimas y para los falsamente acusados por igual”, finalizó.

Esta decisión se da en momentos que Combs, de 55 años, afronta un proceso penal donde se ha declarado inocente de los cargos de coaccionar y abusar de mujeres durante años, supuestamente con la ayuda de sus empleados.