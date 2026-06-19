Después de que se confirmara la muerte de Daveigh Chase, conocida por su papel de Samara en “The Ring”, amigos de la actriz han revelado detalles sobre los últimos meses de su vida.

Chase falleció este pasado martes en un hospital de Los Ángeles a causa de una meningitis y una infección sanguínea. Sin embargo, permaneció alejada de Hollywood y su círculo cercano desde 2016, cuando hizo su último trabajo en pantalla.

De acuerdo con información publicada por TMZ, aunque nadie sabía nada de ella, sus amigos pasaron años intentando localizarla, pero nunca tuvieron suerte.

Fuentes cercana a Daveigh declararon al medio estadounidense que, desde su desaparición, los amigos de la actriz la estuvieron rastreando; incluso, hace unos meses habrían recibido una pista con su paradero.

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Y es que, les hicieron llegar un video que supuestamente mostraba a la actriz viviendo en Skid Row, una zona del centro de Los Ángeles conocida por la presencia de campamentos de personas sin hogar. Convencidos de que se trataba de ella, acudieron al lugar con la esperanza de encontrarla.

Las fuentes aseguraron que la preocupación aumentó al creer que Chase atravesaba una situación delicada y había perdido una cantidad considerable de peso. Sin embargo, cuando llegaron a la zona, la actriz ya se había ido.

La búsqueda continuó durante varias semanas, pero ninguno de los esfuerzos dio resultado. Incluso, se dijeron devastados por no haber podido contactarla antes de que fuera demasiado tarde.

Además de su papel en el clásico del terror, Chase también prestó voz a Lilo en la película original de “Lilo & Stitch”.

Por su papel como Samara en la película “The Ring”, Chase ganó un premio MTV Movie Award a mejor villana.

Chase también prestó su voz a otro personaje principal en la película animada de 2001 “Spirited Away”. Además tuvo participaciones en la película de 2001 “Donnie Darko” y en la serie de 2003 “Oliver Beene”, según IMDb.

Se expresa el padre de Daveigh Chase

El padre de Chase, John David Schwallier, confirmó a The New York Times que la actriz murió a causa de complicaciones de una meningitis bacteriana y una infección en la sangre. Según dijo al periódico, la actriz había estado sin hogar en Los Ángeles junto a su novio, cerca del hospital donde finalmente falleció.

Chase nació en Las Vegas y se crió en Albany, Oregon. En su pequeño pueblo natal comenzó a cantar y bailar a los 3 años, según IMDb.

En una entrevista con The Time, Schwallier dijo que Chase tuvo problemas con las drogas desde los 13 años. Añadió que su hija estaba distanciada de sus padres, quienes están divorciados.

Schwallier indicó que mantenía contacto con el novio de Chase y que, poco antes de su muerte, llegó al hospital de Los Ángeles donde ella estaba siendo atendida.