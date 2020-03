En estos días Zuleyka Rivera se disfruta otro proyecto profesional al filmar en la ciudad de Nueva York junto al veterano actor Bruce Willis.

La modelo y exreina de belleza colgó varias fotos en sus redes sociales en las que comparte con él, tomado de su brazo y mostrándose cariñosa.

Hace poco la actriz, que luce hermosa, también compartió un vídeo en la que se le ve grabando una escena en un proyecto sin precisar.

Por este compromiso, la ex Miss Universo se ausentó de la reciente ceremonia de los Premios Tu Música Urbano, celebrada en el Coliseo de Puerto Rico.

Ayer trascendió que Willis estaría en Puerto Rico junto a las actrices Megan Fox y Emile Hirsch como parte de la filmación de “Midnight in the Switchgrass”. No hay información sobre si es el mismo proyecto en el que participa Zuleyka Rivera.

El rodaje está pautada para iniciar la semana próxima.

Así lo anunció la casa productora local The Pimienta Film Company cuyo proyecto crearía más de 600 empleos directos y cerca de 2,370 indirectos para talentos y proveedores de servicios locales. El presupuesto del filme es de $15 millones.

Según notas de prensa, la trama gira alrededor de una agente del FBI (Fox) y un policía del estado de la Florida (Hirsch) que se unen para investigar una serie de casos sin resolver. Willis hace el papel del compañero de Fox.

Se estima que la producción de “Midnight in The Switchgrass” durará sobre dos meses. La filmación se estará llevando a cabo en varias localidades de San Juan y Dorado.