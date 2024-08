Luego de que surgieran rumores que indicaron que Dakota Johnson y Chris Martin decidieron ponerle fin a su relación de siete años, un representante de la actriz desmintió las especulaciones, y dijo que siguen juntos. “Los informes no son ciertos”, dijo el representante de la actriz a Us Weekly este viernes. “Están felices juntos”, agregó.

Los rumores llegaron luego de que el medio Daily Mail asegurara que la protagonista de “Cincuenta sombras de Grey” fue fotografiada sin su anillo de compromiso mientras paseaba a su perro en Malibú, donde vivía con el líder de Coldplay. También llamó la atención la ausencia de la actriz en Múnich, donde Martin desembarcó en el marco del tramo europeo de su gira mundial Music of the Sphere, ya que durante los años que pasaron juntos y cuando no estaba en el set, era muy frecuente ver a la hija de Melanie Griffith y Don Johnson bailando los temas de la banda inglesa mezclada entre el público.

El medio aseguró que cancelaron su compromiso, que se separaron definitivamente y que “Martin aceptó que la relación se terminó y que es mejor seguir adelante”. Y una fuente le dijo al periódico británico que “Chris y Dakota han intentado desesperadamente durante los últimos meses lograr que su relación funcione”. “Siempre se amarán, pero ambos han llegado a la conclusión de que la relación no puede sostenerse a largo plazo”, agregó. “Ambos son personas ocupadas, Chris ha estado en Europa con Coldplay y ambos tienen prioridades personales, pasiones y compromisos laborales que no se entrelazan naturalmente entre sí”, dijo después y luego sumó: “Querían que funcionara, pero no lo hizo y ahora aceptaron que lo mejor es seguir adelante”.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que surgen rumores de que la pareja termina su relación. En el año 2019, también se afirmó que se habían separado, al parecer porque él quería tener hijos con ella, y la intérprete no. Las especulaciones sobre una nueva crisis volvieron a surgir en mayo, luego de que Chris subiera a su auto a una fan que publicó en X que el cantante estaba “soltero”. Sin embargo, en ese momento una persona cercana a ellos le dijo a la revista People que el vínculo todavía era “fuerte”: “Han tenido altibajos, pero ahora definitivamente están de vuelta”.

En marzo de este año se supo que Martin y Johnson se habían comprometido. Según publicó el diario inglés The Mirror, fue el cantante quien le pidió matrimonio a la actriz. Sin embargo, antes de proponérselo, conversó con su exesposa y con sus hijos, y todos le dieron el visto bueno. Dakota y Chris comenzaron a verse en 2017, un año después de que el rockero se “desacoplara conscientemente” de la protagonista de “Grandes esperanzas”. Por ese entonces, las primeras imágenes que trascendieron de la pareja fueron las de una cena juntos en Los Ángeles. La relación se terminó de confirmar cuando ella lo acompañó a Argentina, para ser parte de los últimos shows del tour Head Full Of Dreams.