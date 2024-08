Alejandro Mosqueda Paz, mejor conocido como el rapero Almighty, quedó detenido anoche, miércoles, por las autoridades policiales en Miami, Florida.

Según el portal de confinados del portal de Miami Dade, el cantante fue apresado a las 10:51 de la noche y encara cargos por posesión de cocaína y resistir a un oficial sin acudir a actos de violencia. Además, al intérprete de ascendencia cubana le impuesieron una fianza global de $3,000, que, según el sistema, ya prestó.

Ficha de Alejandro Mosqueda Paz, mejor conocido como Almighty, del registro de confinados del condado de Miami Dade. ( Suministrada )

Dicha noticia surge luego que el arresto del exponente urbano, quien fue centro de una polémica el pasado mes de marzo tras su madre denunciar su desaparición, para este ser visto luego orando en un monte de Vega Alta, se volvió viral a través de la plataforma social TikTok por la usuaria @jelsy_arista.

Este incidente se produce a días que el rapero fuera captado con una conducta errática en sus publicaciones hablando de la Biblia, alegando que se encontraba secuestrado en Latinoamérica y sin dinero, lo que levantó preocupación entre sus seguidores.

Recientemente, este reapareció con su padre, Carlos Mosqueda, a meses de romper comunicación con su madre, Arelis Paz. Mosqueda aseguró en una entrevista con el comunicador Fernan Vélez para el programa “Lo sé todo” (Wapa Televisión) que el joven cantante se encuentra “perfectamente bien”.

“Yo lo traje a vivir conmigo acá donde yo vivo, y está de maravilla”, expresó Mosqueda, quien sostuvo que no piensa llevarlo a una institución de salud mental, pues este se encuentra mejor en su compañía.

El patriarca también destacó que este no se encuentra usando drogas en su hogar, no obstante, desconoce si lo está haciendo fuera de la propiedad. “Aquí no lo hace, pero no sé si él lo hace por allá, porque él, anoche, se fue a grabar, y cuando volvió, habló conmigo muy bien. Sí el dice que no, pero es sí, se está engañando él mismo”, indicó.

Igualmente, este aseguró sentirse preocupado por el estado emocional de su crío, al tiempo que hace lo necesario para distanciarlo de figuras que no le hacen bien.

“Quizás todos somos parte de un proceso. Este no va a ser un proceso cómodo, tiene que ser un proceso difícil, y entre más difícil sea, más oportunidades tiene para ser una mejor persona”, destacó.