La industria del entretenimiento puede tener un efecto “devastador” si no se logran reprogramar los eventos artísticos, deportivos y culturales que han tenido que ser cancelados ante la alerta nacional por causa del coronavirus Covid-19.

Uno de los primeros eventos masivos en posponerse fue el espectáculo “#Bajito que se ofenden Stand Up and Concert”, que presentaría Jorge Pabón “El Molusco” en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot este sábado, y así continuaron los cambios de fecha con el concierto de José Luis Rodríguez “El Puma”, el International Boat Showy todos los eventos que marcarían la apertura de la sala Coca Cola Music Hall en El Distrito en San Juan. Esto incluye el concierto de la cantante Ednita Nazario anunciado para el 20 de marzo y que ahora se llevará a cabo el viernes, 8 de mayo.

PUBLICIDAD

“Son una serie de eventos que apostamos a su reprogramación futura, no a una cancelación, porque entonces vamos a tener serios problemas, no solo en la industria, sino en la economía en general”, apuntó Nelson Castro, presidente del Colegio de Espectáculos Públicos de Puerto Rico.

Castro dijo que aún es prematuro saber si la gobernadora Wanda Vázquez Garced tomó una decisión acelerada o acertada al declarar el estado de emergencia aun sin conocerse los resultados de los más de 10 casos sospechosos en la Isla.

Nelson Castro (derecha), presidente del Colegio de Productores de Espectáculos Públicos, confía en que la mayoría de los eventos se puedan llevar a cabo en una fecha posterior.

“Es temprano, porque uno quiere ser optimista y apostar a que muchas de estos eventos, a una distancia no muy amplia, se puedan reprogramar, pero de no surgir de esa forma, el impacto sería bastante dañino. Devastador”, puntualizó. “Ella aparentemente tenía o tiene información que la mayoría del pueblo no tiene y toma una decisión como esa declarando un estado de emergencia, que son palabras mayores, y nosotros como Colegio tenemos que unirnos a la información, porque (de lo contrario) podríamos inducir a error“, sostuvo.

El ejecutivo agregó que más adelante se sabrá si se actuó en respuesta a lo que está ocurriendo localmente debido a este pandemia, o si se está replicando lo que ha venido ocurriendo en otros países.

Otros eventos que por ahora han sido cancelados, según tuvo conocimiento Castro, son las Fiestas Patronales de Añasco, Festival de la China, Noches de Galería en Carolina y Saborea Puerto Rico.