Las actrices Marilyn Pupo, Ángela Meyer, Sully Díaz y Amneris Morales fueron reconocidas en la 6ta edición de los Premios Talía de Nueva York con el galardón “Divas de la Televisión, Cine y Teatro Manolo García Oliva” el pasado domingo, 12 de julio en el Museo El Barrio’s Artspace.

También fueron reconocidas las actrices Camille Carrión y Johanna Rosaly, quienes no pudieron asistir a la celebración.

Los Premios Talía New York, fundados en el 1970 por el periodista cubano Manolo García Oliva, quien falleció el pasado año y actualmente están siendo dirigidos por Raúl Rivera, celebran la excelencia teatral, la diversidad y el aporte cultural de la comunidad artística hispana y latina en Nueva York.

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Marilyn Pupo, quien viajó desde Puerto Rico a la Ciudad de los Rascacielos para recibir el galardón, expresó su agradecimiento a los organizados del evento.

“Me siento sumamente agradecida de saber que mi querida gente hispana de Nueva York me recuerda y me reconoce. Gracias a toda la diáspora que responde siempre al llamado de cariño de sus compueblanos. Gracias al Sr. Raúl Rivera, presidente de la organización y al vicepresidente, Sr. Yorman Ostos, por conferirme el premio Manolo Garcîa Oliva. Fue una tarde inolvidable que guardaré en mi memoria por siempre”, manifestó con emoción la veterana actriz.

Por su parte, Amneris Morales, quien también agradeció a los organizadores de los Premios Talía por la distinción, dedicó el premio a su familia.

“Recibir estos reconocimientos es una bendición divina. Este premio de Diva del Teatro, Cine y Televisión se lo dedico a mi adorada madre y el premio por la caracterización de Édith Piaf se lo dedico a Carlos Navedo y a la mejor compañera de escena, extraordinaria actriz e hija excepcional, Belange Rodríguez, a quien aprovecho para felicitar por su trabajo como Amy Winehouse”, sostuvo Morales en referencia al trabajo de ambas en la obra “Vidas extremas”, antes de expresar su satisfacción por el reencuentro con sus compañeras artistas.

“Ha sido extraordinariamente hermoso compartir con Ángela Mayer y Marilyn Pupo, que hace tiempo no veía. Las quiero mucho, al igual que a mi hermana del alma, Sully Díaz; a ella sí la veo mucho porque vive en New York igual que yo”, indicó.