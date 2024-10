La ruptura entre Ben Affleck y Jennifer Lopez en abril de este año tomó a todos por sorpresa después de haber vuelto a unir sus caminos en matrimonio. Ahora, seis meses después de su separación, podría haber pistas sobre lo que llevó a la pareja a tomar esa decisión.

La separación de la cantante y el actor podría estar relacionada con el rapero y compositor Sean ‘Diddy’ Combs, quien se encuentra en prisión desde el pasado 16 de septiembre, enfrentando cargos por extorsión, tráfico sexual forzado y prostitución.

P. Diddy, que se convirtió en una figura dominante en la cultura pop y la industria musical durante más de dos décadas, se relacionó con diferentes personalidades, como Beyoncé, Leonardo Di Caprio, y Jennifer Lopez, según los detalles inéditos revelados tras su detención.

La relación entre el hoy acusado y JLo, podría haber afectado su matrimonio con Ben Affleck, tal como lo aseguró Suge Knight, ex director ejecutivo de la compañía discográfica Death Row Records durante su podcast Collect Calls with Suge Knight, donde reveló una de las posibles causas de la separación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck.

Un video de Jennifer Lopez habría provocado su separación de Ben Affleck

Jennifer Lopez y Sean ‘Diddy’ Combs sostuvieron una relación entre 1999 y 2001, misma que fue toda una polémica. Ambos se conocieron en la grabación del video musical de la canción If You Had My Love de Jlo, una canción que fue producida por Diddy.

En el mismo año de su romance, ambos estuvieron en medio de un tiroteo en un club nocturno en Manhattan, que fue provocado por actos de violencia de Diddy, de acuerdo al medio Today.

Su relación terminó en 2001, y aunque los motivos no fueron explicados, Jennifer Lopez declaró lo siguiente: “Fue la primera vez que estuve con alguien que no me fue infiel (...) Estuve en una relación con Puff en la que lloraba, me volvía loca, realmente me dio un vuelco total en la vida. Nunca lo pillé, pero lo supe”, dijo en entrevista con Vibe.

Dos décadas después, pudo haberse destapado uno de los motivos por los que, al día de hoy, la actriz y cantante, de 55 años, ya no se encuentra con Ben Affleck. Según lo dicho por Suge Knight, Ben Affleck solicitó a JLo el divorcio tras ver imágenes de la artista durante su relación con Sean ‘Diddy’ Combs.

“Han allanado la casa de Puffy (Sean), y consiguen todos esos videos de JLo haciendo esto, y JLo haciendo aquello”, dijo. “Estoy seguro de que dijeron: ‘Queremos mostrarte algunas cosas sobre tu esposa’, aseguró.

Las casas del ahora detenido, Sean ‘Diddy’, fueron allanadas para su investigación en marzo de 2024, mientras que Jennifer Lopez estuvo separada de Ben Affleck desde abril de este año.

Además, Knight asegura que posiblemente Ben Affleck quiso evitar cualquier controversia relacionada a Sean ‘Diddy’ Combs, por lo que decidió poner fin a su relación con Jennifer Lopez.

Hasta ahora, Jennifer Lopez ha mostrado una bandera blanca ante las polémicas, y dijo recientemente en una entrevista que se sentía mejor tras la ruptura, que se encuentra afrontándola de la mejor manera. Por su parte, Ben Affleck también lo ha afrontado de una manera positiva, aceptando las declaraciones de Jlo, y su proceso de separación.