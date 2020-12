El famoso productor de música underground y urbana, DJ Negro, compartió esta noche a través de sus redes sociales la triste noticia del fallecimiento de su hija.

“Si supieras el dolor que siento en mi corazón al saber que jamás volveré a abrazarte darte mis abrazos recibir tus regaños no sé por qué tomaste esa terrible decisión de dejarnos espero que dios te cuide y te dé más amor que yo te extrañare mi hija querida te amo y cuídame desde el cielo”, expresó Félix Rodríguez, nombre verdadero de DJ Negro.

De inmediato, colegas del género le dieron su pésame.

Uno de los mensajes más emotivos provino de su compañero de la “vieja escuela”, Vico C.

“Negro, no quiero cargarte con palabras sobre asuntos específicos. Comoquiera no las tengo. Te amo mi hermano y no quiero que dudes eso NUNCA. Como consejo solo te puedo decir lo que por vivencias he aprendido... que no vale la pena volverse loco buscando conclusiones del porqué de ciertas cosas en un solo día. Que en momentos duramente oscuros, lo más saludable que tenemos son las lágrimas. Así que llora tranquilo mi hermano, que desde mi casa también lo hago junto a ti, por ti. Solo no olvides que, aunque irónico, es verdad que en procesos como éstos aumenta el beneficio del consuelo y revelación de Dios. No lo desaproveches, ok? Aquí en casa estamos pensando en ti. Te amo mucho y me ofrezco para lo que pueda ser útil”, escribió el filósofo del rap.

Otro exponente del género, Rey Pirín, también le envió palabras de consuelo. “Contigo en las buenas y en las malas pido a Dios que te fortalezca y te de paz durante el proceso cuenta conmigo”, dijo.

“Mis oraciones te acompañarán siempre y como padre estaré marcado con tu dolor. Que descanse en paz”, escribió por su parte Lito MC.

“Amigo no sabes cuánto siento tu perdida. No existe consuelo que sane tu herida. Solo pido a nuestro padre celestial te de abundante paz y fortaleza para sobrellevar esta difícil situación. Mis oraciones están para con tu familia”, mencionó Divino.

Otros cantantes de reguetón, como Baby Rasta, Jamsha y Yeliel también ofrecieron sus palabras de apoyo y consuelo.