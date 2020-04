''Con dolor en mi corazón'', manifestó sentirse el cantante puertorriqueño José Feliciano tras el deceso de su hermano, el reverendo Ismael Feliciano, quien falleció a sus 77 años a causa de un ataque del corazón, a las 3:00 de esta madrugada en un hospital de Estados Unidos, donde residía.

Ismael Feliciano, pastor de una iglesia pentecostal de Nueva York , era el mayor de ocho hermanos del astro de la canción. La noticia fue publicada en la redes por el productor artístico, Héctor Feliciano, uno de los hermanos menores.

José Feliciano aseguró que la muerte de su hermano lo tomó por sorpresa. ''No entiendo por qué murió mi hermano, hablé con él ayer por teléfono, estaba optimista y con ganas de seguir viviendo, pero quien decide es Dios y lo necesitaba más en el cielo que en la tierra'', sostuvo.

Ante la pandemia del coronavirus COVID-19 que enfrenta Estados Unidos y el decreto de toque de queda, Feliciano se mantendrá en su residencia en Connecticut, desde donde le rezará a su hermano.

''Le voy hacer una novena para que su alma no se pierda en el viaje hacia el cielo''.

Con relación a la epidemia del coronavirus, que ha cobrado miles de vidas en el mundo, José Feliciano sostuvo que, "ha sido enviado por Dios porque la gente ha dañado el paraíso que El creó...y ni siquiera en estos momentos muestran humanidad. Me molesta lo que le están haciendo al pueblo algunos comerciantes, cobrándole a sobreprecio los artículos de primera necesidad'', subrayó.

A raíz de la muerte de su hermano y de tantos seres humanos en distintos países a causa del coronavirus, José Feliciano, al sentirse vulnerable, expresó: ''Cuando yo muera no quiero que me lloren, quiero que conserven buenos recuerdos de mi y me dejen ir en paz. Recuérdenme como un hombre que trató de ayudar a la humanidad con su música'', concluyó.