Recientemente, las redes sociales no dejan de hablar del cantante canadiense Drake, pues, supuestamente, se filtró un video sexual de él y ahora el internet está inundado de meses sobre este tema y todas sus fanáticas compiten por ser su amante.

Sin embargo, en las últimas horas Drake habló sobre el video y, según varios de sus seguidores, dejo en claro que él no es el protagonista.

En la red social de X, se volvió viral la grabación de que supuestamente el rapero estaba masturbándose mientras filmaba con su teléfono. En un principio las personas pensaron que se trataba de un clip creado con inteligencia artificial utilizando un deepfake o que era alguien muy parecido al canadiense.

Incluso, una de las primeras personas en reaccionar fue uno de sus amigos, el influencer Adin Ross, quien al ver el video le envió un mensaje de voz al cantante.

“Todavía estoy vivo hermano, solo estábamos mirando tu video. Es como una locura hermano. Tienes la bendición de tener tu voz, la bendición de actuar, la bendición de ser tú, la bendición de ser el número uno, pero también la bendición de tener un maldito misil”, le dijo a Drake.

El intérprete de ‘One Dance’ le respondió a su amigo con un mensaje de texto que tenía emojis de risa y diciendo que la nota voz podría ser la introducción de su próximo álbum.

Aunque Drake no ha desmentido que él no sea el del video, para muchos internautas su respuesta evidencia que esta situación no le preocupa, pues no se trata de él.

Por otro lado, en las redes sociales ya no se encuentra el video, pero varias personas se han burlado de esta situación y han hecho diferentes memes. A continuación le mostraremos algunos de ellos.