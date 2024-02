Drake comenzó su gira “It’s All A Blur - Big As The What?” con buen pie. Y es que el rapero llegó hasta Bridgestone Arena en Nashville para ofrecer dos de los conciertos que protagoniza junto a J. Cole, con quien lanzó el tema “First Person Shooter”, que fue todo un éxito el año pasado.

Al parecer, los recientes triunfos del cantante canadiense lo han puesto tan generoso que durante el espectáculo decidió regalarle 100 mil dólares a Lauren Schallier, de 33 años, una fanática que estaba sosteniendo un cartel entre la multitud que decía “Recién terminé la quimioterapia”.

“Veo que todos señalan este letrero y no puedo pasarlo por alto. Entonces, llévala al frente muy rápido. Porque este es un momento importante”, dijo Drake ante el público que hizo que al artista notara a Schwallier, quien ha estado luchando contra el cáncer de mama desde marzo de 2022 y acaba de terminar su última ronda de quimioterapia, según el portal The Tennessean.

“Escuchen, olvídense de Drake, olvídense de cualquier otra persona en el edificio ahora mismo. Ahí hay una verdadera soldado”, agregó.

“Espero que mi mánager no me mate porque nunca he hecho tanto, pero escucha, quiero que cobres esto al final de la noche. Le daremos 100,000 dólares de mi parte”, continuó entregándole un papel.

El gran gesto provocó los aplausos de los presentes, a quienes el intérprete de “Hotline Bling” les pidió hacer ruido para la joven mujer. “Te amo y te deseo lo mejor”, concluyó.

Schwallier ahora se encuentra en contacto con el equipo de trabajo de la estrella para recibir el dinero.