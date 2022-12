Luego de su divorcio en 2016, Drew Barrymore tomó una drástica decisión: no más hombres ni sexo en su vida, comenzando una etapa de autorreflexión y de dedicación plena a sus hijas. “Necesitaba permanecer célibe y honrada, en una especie de estado de luto por la pérdida de una familia que juré que tendría para mis hijas. También para encontrar la gracia y la aceptación y lo que sería nuestra nueva normalidad como una familia mixta”, explicó la actriz entonces.

Ahora, seis años más tarde, confiesa que ya está lista para abrirse a la posibilidad de encontrar nuevamente el amor. Así lo anunció en su programa “The Drew Barrymore Show”, mientras entrevistaba a la actriz de “Ghost”, Whoopi Goldberg. “La última vez que estuviste aquí estábamos solteras las dos. ¿Estás saliendo con alguien ahora?”, le preguntó Barrymore y, ante la negativa de Goldberg, ella sorprendió con un: “Yo sí”. “Ha pasado mucho tiempo y me empezaba a preocupar”, contó Drew Barrymore, entre risas, para luego aclarar que estuvo “muy bien” mientras estuvo sola. Aunque no precisó si ya está comenzando una relación sentimental con alguien, dejó bien en claro que su etapa de celibato finalizó. “Cuando estás en un matrimonio con hijos y crees que solo estarás con esta persona por el resto de tu vida y luego eso no sucede, te sacude hasta la médula”, escribió Barrymore en su blog, días después de haber confesado públicamente su celibato autoimpuesto.

PUBLICIDAD

La separación de la actriz, de 46 años, y Will Kopelman (44), fue de común acuerdo. Luego de cinco años de casados y dos hijos en común –Olive, de 10, y Frankie, de 8– el divorcio se resolvió con rapidez, solo tres semanas después de que ella presentara la solicitud, sin necesidad de pasar por los tribunales. Después surgieron rumores de reconciliación, pero fueron desmentidas por fuentes cercanas a la ex pareja, que aseguraron que ambos mantenían una relación de amistad, centrada en la crianza de sus hijas.

En agosto de 2021, Kopelman volvió a apostar al matrimonio y se casó con Alexandra Michler, directora de moda en Vogue. Lejos de mostrarse celosa de la nueva mujer de su exmarido, Barrymore admitió haber “ganado la lotería con ella”. “Siento que tengo suerte de que esta nueva alma hermosa haya llegado a nuestras vidas. Es una mujer increíble y soy su gran admiradora”, admitió la actriz. Contó que suelen compartir momentos juntos como una gran familia. “Hacemos cenas con todos los niños, cumpleaños, hasta podríamos hacer un viaje juntos. Estamos encontrando nuestro camino de una manera hermosa, lenta y respetuosa”, explicó.