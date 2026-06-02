La cantante británica Dua Lipa sorprendió a sus seguidores al compartir las primeras fotografías de su boda con el actor Callum Turner, imágenes que confirmaron oficialmente uno de los romances más comentados de los últimos años en el mundo del espectáculo.

La intérprete de éxitos como “Be The One” contrajo matrimonio con Turner este domingo en una ceremonia íntima celebrada en Londres, de acuerdo con información difundida por medios británicos.

Las fotografías muestran a la pareja radiante tras la ceremonia civil realizada en el histórico Old Marylebone Town Hall, donde estuvieron acompañados únicamente por un reducido grupo de familiares y amigos cercanos.

PUBLICIDAD

Para la ocasión, Dua Lipa lució un elegante vestido diseñado por la firmaSchiaparelli, complementado con un llamativo sombrero blanco, mientras que el actor vistió un traje azul marino de corte clásico.

Aunque la ceremonia se mantuvo alejada de los reflectores, diversos reportes señalan que los recién casados podrían celebrar su unión con una exclusiva fiesta de varios días en Sicilia, Italia, junto a familiares y amistades cercanas.

Ni la cantante ni el actor han hecho declaraciones públicas sobre la boda, y sus representantes tampoco han emitido comentarios al respecto.

La relación entre Dua Lipa y Callum Turner se hizo pública a principios de 2024 y desde entonces ambos se han mostrado muy unidos. El año pasado, la artista reveló en una entrevista con la edición británica de “Vogue” que tenían planes de casarse, una noticia que despertó entusiasmo entre sus seguidores.