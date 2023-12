Luego de que RBD se reencontrara con sus fans tras 15 años de ausencia, la gira Soy Rebelde Tour llega hoy a su fin con el concierto que la agrupación ofrecerá esta noche en el Estadio Azteca, por lo que sus integrantes, como Dulce María, ya comienzan a despedirse de sus fans.

RBD surgió en 2004 de la telenovela mexicana “Rebelde”, protagonizada por los integrantes de la agrupación junto con Alfonso Herrera, quien no participó en este exitoso regreso junto a Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Christopher Uckermann y Cristian Chávez.

Las tres integrantes de la banda volvieron a los escenarios como esposas y madres, lo que implicó un reto, además de los problemas de salud con los que se toparon en el camino, como lo ocurrido con Anahí, quien tuvo que abandonar un show en Brasil por lo mal que se sentía por una infección renal grave.

Dulce María prepara el adiós

RBD ya prepara el adiós que se dará de manera oficial la noche de hoy en el Estadio Azteca, a través de un emotivo y lacrimógeno mensaje que compartió en redes, expresó su sentir por el fin de una etapa en su vida, la de RBD sobre el escenario, sin que eso signifique que llegue a su fin.

Con un video que muestra momentos de la agrupación, la cantante agradeció el cariño de los fans y se despidió precio al último show que darán esta noche como parte de su gira con la que se reencontraron con sus millones se fans.

“RBD seguirá existiendo aunque se termine… porque ustedes se han encargado de darle vida , de mantenernos en su pensamiento , en su vida y en su corazón. Si supieran todo lo qué hay detrás y todo lo que hemos hecho para estar juntos por estos meses dando todo , sacrificando muchas cosas , atravesando miedos , dinámicas familiares , levantándote cuando sientes que ya no puedes más , todo se ha pausado por un momento para darnos esa despedida que se quedó pendiente hace muchos años y regresarles un poco de todo el amor ustedes siempre dan tengo demasiadas emociones y sentimientos encontrados , aún no tengo las palabras ni asimilo que mañana llega a su final #soyRebeldetour Gracias infinitas , gracias por no parar de soñar , gracias por ser un motor gigante para que atravesara tantos miedos y su amor me hizo seguro cada día que sentí que ya no podía más, nos vemos mañana para despedirnos y celebrar la vida y que coincidimos y formamos una generación Rebelde intensa , diferente y única . Me llegan miles de momentos y no me paran las lágrimas ojalá sepan que siempre estaré cerca de ustedes aunque no esté y que RBD seguirá existiendo aunque termine”, se lee.

Anahí también ha empezado a decir adiós desde sus redes sociales, donde escribió:

“Gratitud total. Qué suerte poder volver a conectar con sus corazones una vez más en esta vida. Ha sido toda una aventura. Soy rebelde tour me llenaste de sorpresas, de alegrías, de retos, pude mostrarles a mis hijos esa parte mía que ellos no conocían y hasta subirlos a cantar rebelde. Pude compartir con el amor de mi vida @velascom_ momentos inolvidables siempre juntos. Pasé por mil pruebas: COVID, riñones, influenza … ¡todo! Pero todo todo valió la pena. Me atreví a hacerlo, a enfrentar mis más grandes inseguridades del pasado y lo logré. Puse mi corazón completo en cada show en cada canción y en cada sonrisa. Y me regalé a mi misma lo más bonito, volver a creer en mi y en que puedo con todo. Me llevo lo más bonito para siempre en el alma. GRACIAS POR TODO. POR CADA ESTRELLA EN LA FRENTE. POR CADA SOMBRERO ROSA. Ha sido un honor. RBD te amo x siempre”, escribió.

Los integrantes de RBD han sido galardonados con Premios Billboard de la Música Latina y premios MTV MIAW, además de nominaciones al Latin Grammy.