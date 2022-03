La vasta experiencia profesional del presentador Eddie Miró, que abarca cinco décadas con una trayectoria en la que también se destacó como comediante, libretista y productor, fue reconocida por la Academia de las Artes de la Televisión y las Ciencias en su capítulo Suncoast a través del galardón 2022 Gold Circle de los Premios EMMY.

El veterano animador se convierte en el segundo puertorriqueño en recibir este reconocimiento, después del productor Paquito Cordero, a quien se le otorgó en el 2005.

“Para mí es un inmenso placer recibir este Gold Circle”, expresó Miró en conferencia de presencia, rodeado de su esposa, Ita Medina, y sus hijas Michelle y Dana, además de sus nietos Eduardo José y Andrea Sofía. “Yo me he dedicado toda mi vida a lo que Papá Dios me mandó, a hacer reír, a entretener, a presentar, y eso lo he hecho por toda mi vida, y que hoy en día me estén dando las gracias con este homenaje, es tremenda emoción para mí”, afirmó el artista al hablar del premio que solo han ostentado once personalidades.

El homenaje al reconocido presentador por 40 años de Noche de gala y del Show de las 12, se realizó en Telemundo precisamente en el estudio que lleva su nombre.

Una emocionada Ita Medina resaltó la unidad que ha prevalecido a través de 61 años de unión, que incluyen 55 como matrimonio. “Una familia unida en las buenas y en las malas y aquí seguimos en el nombre de Dios. Sentimos todos este orgullo tan grande por este reconocimiento que le hacen a mi esposo”, dijo. “Celebramos hoy algo que hemos celebrado siempre contigo, tu trayectoria, hoy reconocida a través de Víctor Montilla, quien hizo posible que esto sucediera”, añadió al hacer referencia a la nominación que originó el presidente a Olympusat International, quien por años también ha trabajado en los medios de comunicación.

Conocido como “El hombre de la eterna sonrisa”, Miró se destacó como comediante y guionista de programas como La taberna india, El show Ford, Yoyo lo divierte, entre otros, y presentador de Súper Sábados. También laboró como guionista de películas como El alcalde de Machuchal, El jíbaro millonario y El curandero del pueblo.

El galardón le será entregado en una ceremonia presencial pautada para el próximo junio.

Durante la conferencia, la familia lo sorprendió para adelantar la celebración de su cumpleaños número 87, que será el próximo 23 de marzo.

Personalidades como Álex DJ, de Puerto Rico Gana!, y el productor Luis Vigoreaux también estuvieron presentes durante el homenaje.