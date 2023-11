La cantante Ednita Nazario dio a conocer la muerte de su sobrino, Donny, en un conmovedor mensaje que compartió con sus seguidores de Facebook.

La artista se manifestó sobre el lamentable suceso en la plataforma social, donde recordó al fenecido por su “amor del bueno” y “mensajes preciosos” desde la distancia. De hecho, la boricua publicó una foto que presuntamente este tomó de un bosque y un cielo nublado que la “enamoró”.

“Un abrazo y paz en medio de este difícil proceso”, “Lo siento mucho Ednita. Un abrazo solidario a ti y a toda tu familia. Que descanse en paz. Muchas bendiciones”, expresaron algunos de los internautas que leyeron la publicación de la “Diva de Ponce”.

Lee su mensaje aquí:

“Papá Dios, llegó a ti mi adorado sobrino Donny. No entiendo tu prisa, pero no voy a cuestionar tu voluntad. Recíbelo y sabes que llega a ti un ser especial, hermoso por dentro y por fuera, amoroso y dulce. Lo voy a extrañar demasiado. Teníamos muchos planes por realizar. Asumo que el cielo estaba corto de seres de luz.

Mi Donny, mi primer bebé hermoso. Por siempre te llevaré en mi alma, mi sobrino de Tití. Buen viaje y GRACIAS por tu amor del bueno, tus mensajes preciosos y por sacar tiempo para compartir tu vida y tus sueños aún en la distancia. Ya estaba por darte fecha para vernos. Pero te adelantaste.

Te vamos a extrañar conco, como me decías, y ten por seguro que te amaré, te amaremos forever. Te lo prometo, Donny amado. Music, Love and Light be with you on your journey to Eternity”.